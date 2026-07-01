Los nutricionistas coinciden: "Las tortitas de arroz, al estar infladas, el cuerpo las absorbe rapidísimo, provocando un pico de azúcar en sangre seguido de un bajón de energía"

"Las tortitas de arroz tradicional tienen un índice glucémico altísimo. Al estar infladas, el cuerpo las absorbe rapidísimo, provocando un pico de azúcar en sangre seguido de un bajón de energía que te dejará con más hambre a la hora". Es la alerta que lanzan los nutricionistas y en concreto la dietista Nieves Martínez, de 34 años.

Según explica la especialista, las tortitas de arroz provocan en primer lugar un índice glucémico altísimo. "El proceso de inflado rompe la matriz del grano, haciendo que se absorba tan rápido como el azúcar purificado". En segundo lugar, causa picos de insulina, al generar una "subida brutal seguida de una hipoglucemia reactiva". Y por último, su consumo genera el efecto contrario al que se buscaba: más hambre, ansiedad y antojos a los 30 minutos. "No sacian, te abren el apetito", advierte.

Hay más. Las tortitas son alimento "sin vida". Es decir, "el procesado destruye la fibra, las vitaminas y minerales del grano original". En pocas palabras, "son calorías vacías". Asimismo, está el problema del arsénico. "El arroz absorbe metales pesados del suelo de forma natural. En las tortitas, este arsénico inorgánico está altamente concentrado", detalla Nieves Martínez.

Si las consumes con frecuencia pensando que son sanas, deberías saber que satura las vías detoxificación del hígado. "Son especialmente peligrosas en niños pequeños", alerta.

Otras opciones más sanas

¿Qué alternativas hay? Según los nutricionistas, mucho más sano es comer unos bastones de zanahoria o pepino con hummus o guacamole, un huevo duro con aceite de oliva y sal marina, o un puñado de frutos secos junto a una pieza de fruta.

Pero si buscas el formato tortita y crujiente, prioriza siempre las de trigo sarraceno o quinoa.