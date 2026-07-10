María de las Heras, fisioterapeuta: "El hueso que notas detrás de la oreja es clave para el equilibrio; si lo presionas durante un minutos, cortas los dolores de cabeza"

Con este simple gesto, puedes conseguir cortar dolores de cabeza, aliviar el vértigo y los mareos, mejorar el equilibrio y reducir zumbido en los oídos. Solo hay que saber localizar el punto exacto de detrás de la oreja y presionar sobre él durante un minuto.

Así lo asegura la fisioterapeuta María de las Heras, experta en migrañas y cefaleas. "El hueso que notas detrás de la oreja se llama apófisis mastoides. Aquí se insertan músculos clave como el esternocleidomastoideo y es un punto clave del hueso temporal directamente relacionado con el sistema vestibular y el equilibrio", explica.

La experta recomienda, por tanto, presionar este hueso: "Presionar aquí, alivia la tensión cervical profunda, mejora la circulación hacia el oído interno y calma el nervio vago a través de su rama auricular".

"Si tienes mareos, sensación de inestabilidad o zumbido en los oídos además del dolor de cabeza, este punto es especialmente para ti", remata. En concreto, sirve para aliviar el vértigo y los mareos, cortar dolores de cabeza tensionales, mejorar el equilibrio y reducir el zumbido en los oídos.

Cuando los oídos se taponan

¿Te duelen los oídos o se te taponan siempre que viajas en avión? El piloto y psicólogo Alfonso de Bertodano tiene el truco infalible para que esto no te pase más. El comandante, famoso por su canal de divulgación "Perdiendo el miedo a volar", explica, a través de un vídeo en redes sociales, por qué pasa.

"Las trompas de Eustaquio comunican la parte trasera de nuestra nariz con el oído medio y gracias a él se puede equilibrar la presión dentro de nuestro oído con la que hay fuera de nuestra cabeza. Este conducto a veces se obstruye y deja atrapada una burbuja de aire dentro de nuestro oído y esto hace que conforme descendemos y aumenta la presión exterior, nos duelan los oídos", detalla el piloto, con más de 34 años de experiencia y más de 18.000 horas de vuelo.

Alfonso de Bertodano lo explica de forma gráfica con una botella de plástico de agua. "El aire que está atrapado en la botella, que simularía el aire que se te queda atrapado en el oído, es el que va a hacer que durante el descenso, por diferencia de presión, se quede mucho más comprimido y eso es lo que te causa dolor en el oído", detalla.

Lo que puedes hacer

¿Y qué puedo hacer si me pasa esto? La primera opción es tragar. "Estar masticando chicle o hacer el movimiento de tragar va a hacer que las trompas de Eustaquio se abran por la musculatura y los tejidos y dejen pasar el aire a esa zona que antes lo tenía atrapado", precisa.

La segunda cosa que puedes hacer es bostezar. "Cuando bostezas se te abren las trompas y permiten el paso del aire hacia la zona del oído medio donde estaba atrapado", comenta. En su caso, asegura el piloto, "es lo que a mí mejor me funciona".

Y por último está la maniobra de Vasalva. "Es un poco más agresiva y tienes que hacerla con cuidado, es cerrando la boca, tapándote la nariz e intentando echar el aire por la nariz", afirma.