Los entrenadores coinciden: "El rey de la pérdida de peso no es correr, es hacer fuerza, ya que te permite quemar calorías a lo largo del día al aumentar tu metabolismo"

Si tu objetivo es perder peso, la mejor estrategia no es correr. Más eficaz es hacer fuerza y caminar, aunque no te lo creas. Así lo asegura el entrenador personal asturiano Juan Avendaño, con más de 30.000 seguidores en Instagram, quien afirma que "caminar te permite quemar muchísimas calorías" y, además, "sin esfuerzo y sin ningún riesgo de lesión".

Avendaño, que es sobrino del ex tenista profesional luanquín Juan Avendaño, tiene su propio top cinco de ejercicios para perder peso y en el último puesto coloca precisamente el running. Porque "si tienes sobrepeso, lo más probable es que te vayas a lesionar. Tu cuerpo no está preparado para correr". Por eso, es mejor caminar, que, por otra parte, es "el ejercicio más infravalorado que existe y lo puedes hacer todos los días".

Este entrenador personal coloca caminar en el puesto número 2. Tras ello, sitúa el Hit. "Lo pongo por debajo de caminar, porque no lo puedes hacer todos los días, ya que cuesta mucho esfuerzo, pero en sesiones de 20-25 minutos te permite quemar muchísimas calorías. Además, se puede adaptar para que cualquier persona lo pueda hacer".

La bici elíptica lo sitúa en el top 4. "No son ejercicios muy eficientes, pero aún así son mejor que correr si tienes mucho sobrepeso, ya que tienen riesgo cero de lesiones". Y en el primer puesto está la fuerza: "Es el rey de la pérdida de grasa. Te permite quemar calorías a lo largo del día, ya que aumenta tu metabolismo. Además se puede adaptar a que cualquier persona de cualquier nivel lo haga".

Las calorías que se queman al caminar

Durante la grabación del podcast de ADH (@adh.podcast), un equipo de entrenadores personales señaló que "salir a caminar todos los días quema entre 300 y 350 calorías de gasto". Además, los profesionales resaltan que se trata de caminar normal: "Ni trotar ni caminar rápido, sino paseo de abuelo".

Por otra parte, apuntan que la efectividad depende de la constancia: "Un entrenamiento de 40-45 minutos pueden ser ya 600 calorías. Salir a caminar cinco días de la semana, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año".

En este sentido, no siempre hay que hacer ejercicios de alta intensidad y largas sesiones de gimnasio. Mantener la constancia y tener una vida activa, junto con buenos hábitos saludables, puede generar múltiples beneficios para el bienestar del organismo.

Susane Pata, instructora de fitness grupal y estratega de contenido de la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM), explicó a la revista 'Lecturas' que "caminar 30 minutos durante siete días puede generar un gasto calórico semanal entre 700 y 1.4000 calorías".