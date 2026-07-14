José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”

José Antonio Marina presume de tener un concepto de la filosofía “de servicio público”. “Debe servir para resolver problemas, no solo para hacer preguntas”, afirma. Con ese sentido pragmático de su disciplina, siempre pegado a la realidad cotidiana, en su último ensayo –‘

La vacuna contra las adicciones

’ (Ariel)–, el filósofo propone herramientas para tratar la que muchos consideran la gran epidemia de nuestro tiempo.

¿Por qué decidió reparar en el fenómeno de las adicciones?

Fíjese, este asunto lo llevaba antiguamente en España el Ministerio del Interior. Luego pasó al de Sanidad. Sin embargo, más allá de su dimensión policial y sanitaria, las adicciones nos hablan de la condición humana. La pregunta que hay que hacerse es: qué lleva a un adolescente o un joven sano y normal, sin ninguna enfermedad o problema aparente, a engancharse a una sustancia o a un mal hábito y convertirse en un adicto. Esta pregunta hoy nos la hacemos en un contexto de fuerte expansión de las adicciones, que han multiplicado su forma de presentarse y su poder de influencia.

“El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”

¿Qué respuesta encuentra a esa pregunta?

Tiene que ver un fallo educativo que hemos cometido. Hemos creado una generación de jóvenes, a los que yo llamo 'claudicantes', que se distinguen por hundirse con mucha facilidad y que, ante cualquier problema, en vez de afrontarlo para solucionarlo, se agarran a cualquier fórmula que les permita evitarlo. Y ahí aparece el tranquilizante, el alcohol, la droga, la pantalla del móvil o cualquier elemento que les sirva librarse de esa angustia.

¿En qué consiste ese fallo educativo que menciona?

Hemos cometido el inmenso error de decirles a nuestros jóvenes: solo importa tu felicidad y conseguirla es muy fácil. Sin embargo, la vida no es así. Vivir conlleva afrontar problemas, plantear retos, vencer adversidades… Pero si nadie te ha enseñado antes a fortalecer tu autoestima para tener una personalidad resuelta, es fácil que te vengas abajo y acabes enganchado a cualquier sustancia o hábito que te permita no mirar de frente la realidad. Hemos creado una generación de jóvenes vulnerables fácilmente dependientes y, por tanto, fácilmente manipulables, y esto es muy peligroso. También políticamente, como estamos viendo a diario.

Si nadie te enseña a fortalecer tu autoestima para tener una personalidad resuelta, es fácil que te vengas abajo y acabes enganchado a cualquier sustancia o hábito que te permita no mirar de frente a la realidad

¿Cómo se fortalece la autoestima?

Desde el mismo nacimiento de la persona. Los primeros tres años son decisivos. Ese niño ha de sentir que ha llegado a un mundo confiable, no hostil, y que cuenta con el apoyo inquebrantable de las personas más importantes para él: sus padres. Los niños suelen decir una frase que a menudo pasamos por alto, pero que es importantísima: ‘mamá, mira lo que hago’. En realidad, está diciendo: quiero que reconozcas que he conseguido hacer una cosa. Transmitirle confianza es fundamental para que empiece a armar su personalidad. En años posteriores, es el sistema educativo el que debe acompañar en esa tarea, pero no siempre lo hace bien.

¿Qué errores suele cometer?

En realidad, la escuela es un rompeolas donde se estrellan todas las contradicciones de la sociedad. Y una sociedad como la actual, basada en el consumo y la opulencia, es, literalmente, lo opuesto a lo que un buen modelo educativo debe enseñar. Si al menor le transmito continuamente el mensaje de que tiene derecho a poseer lo que desea, y además ya, sin esperas, y solo estimulo ese deseo, no puedo decirle a continuación que debe esforzarse para conseguir eso que desea, porque entonces me va a rechazar y va a acabar abrazando algo que le aporte un placer rápido e inmediato. Esto, que antes era un problema, ahora lo es mucho más, porque las fuentes de información a las que tienen acceso los menores se han multiplicado. Hoy hay niños de 11 años viendo pornografía, es terrible.

Precisamente, en su libro habla de lo importante que son los 11 años. ¿Qué pasa en esa edad?

Hay un cambio muy importante. En el currículo académico, es cuando pasan de Primaria a Secundaria. Es fundamental que, para entonces, el menor haya conseguido cuatro cosas básicas: comprensión lectora para manejarse en la vida, gestión de la timidez para relacionarse con nuevos amigos, control de la agresividad para no convertirse en un marginado y, recientemente, ha surgido un aspecto nuevo, pero que está muy presente en los chicos de hoy: la aceptación de la propia imagen corporal. Esto, que antes estallaba a los 14 años, ahora está pasando a los 11.

Una sociedad como la actual, basada en el consumo y la opulencia, es, literalmente, lo opuesto a lo que un buen modelo educativo debe enseñar

Me llama la atención la crítica que hace de la cultura de la búsqueda de la felicidad.

Es un desastre que se haya puesto de moda ser feliz, porque se ha convertido en un derecho y nadie cuenta cómo lograr la felicidad. Cuando su consecución se complica, surge el cabreo, el resentimiento y el sentimiento de maltrato. Hace años, una portada de una revista americana se preguntaba: ¿por qué si estamos tan bien nos sentimos tan mal? La respuesta es que el bienestar es un sentimiento diferencial, es lo que hay entre lo que tengo y lo que espero. Si esperas poco, puedes sentirte bien fácilmente. Pero hoy todos los mensajes, desde las redes sociales hasta la publicidad, incitan a tener expectativas enormes, a desear lo más grande. Esto es la puerta a la frustración y, a menudo, a la adicción. Vivimos en una sociedad enganchada al deseo.

Hemos hablado de los fallos del sistema educativo. ¿Los padres también nos estamos equivocando al criar, o malcriar, a nuestros hijos?

No me gusta cargar las tintas con los padres, porque están muy presionados y se sienten muy desorientados. Quieren educar bien a sus hijos, pero a menudo no saben si darles un bofetón o una tarjeta de crédito. Educar tiene cuatro patas: la enseñanza de los derechos, los deberes, la obediencia y la libertad. La generación que creció en la dictadura se formó mucho en los deberes y la obediencia, pero cuando creció se dio cuenta de que le habían privado de la mitad de la película, nadie le había hablado de derechos y libertades, y se dijo: esto a nuestros hijos no les va a pasar. Y cometió el error de irse al extremo contrario. Hoy solo educamos en derechos y libertades sin tener en cuenta algo básico que a veces cuesta entender: la verdadera libertad se aprende obedeciendo.

Suena contradictorio.

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En la sociedad actual ha calado una enorme equivocación: creer que nacemos libres. Esa libertad es solo un principio jurídico para evitar que nadie nazca esclavo, pero en realidad todos nacemos dependientes, principalmente de nuestros padres, y la libertad la vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Al principio, obedeciendo las órdenes de los padres. Solo así se aprende a ser autónomo y no esclavo de los propios impulsos. Con los adictos pasa algo parecido: jurídicamente son personas libres, pero en realidad son esclavos de sus adicciones.