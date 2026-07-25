Los expertos coinciden: "Copia la rutina de Paula Echevarría si quieres perder grasa"

¿Qué hacer para estar tan estupenda como Paula Echevarría? Aunque la genética ayuda, la actriz asturiana no esconde su rutina de ejercicios a nadie. Todo el mundo la puede copiar y eso es precisamente lo que recomienda en experto en salud femenina y pérdida de grasa en mujeres Gonzalo Romero. Su rutina es "espectacular".

"Paula Echevarría entiende algo que muchas mujeres tardan años en descubrir. Entrenar no es un castigo ni algo que 'hay que hacer' para perder peso. Es una inversión en cómo quieres sentirte cada día", asegura Romero.

La rutina de entrenamiento de Paula Echevarría combina ballet (o ballet fit), entrenamiento de fuerza y cardio suave, guiada por profesionales como su entrenadora de danza Yasmina Sancayo y el experto en fuerza Juanjo Rodríguez. Esta combinación es muy efectiva para perder grasa tal como aseguran los expertos.

La rutina de entrenamiento de Paula Echevarría

Los lunes y miércoles hace su práctica de ballet fit para tonificar, ganar flexibilidad y trabajar la musculatura profunda de forma estéticamente fina y esbelta.

Los martes y jueves hace entrenamiento de fuerza.

Dos días a la semana los dedica al cardio, que muchas veces es caminar porque ella misma confiesa que no le gusta correr.

La clave de la rutina de Paula está precisamente en que está adaptada a sus gustos y a por lo tanto se puede comprometer a mantenerla en el tiempo. "No necesitas hacer entrenamientos extremos ni pasar horas en el gimnasio. Necesitas un plan que se adapte a tu vida, que disfrutes y que puedas mantener durante meses", asegura el entrenador personal Romero.

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El deporte como estilo de vida es la mejor fórmula para lograr no solo cambios físicos, sino mentales. Para Echevarría el ejercicio es una parte vital de su rutina diaria para afrontar sus compromisos con vitalidad.