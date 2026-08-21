¿Verdadero o falso? Diez falsos mitos sobre el dolor

Una persona puede notar más dolor cuando cambia el tiempo, mejorar con un masaje o disfrutar caminando por la playa. Pero una experiencia individual no debe convertirse automáticamente en una recomendación general. La medicina del dolor exige comprender qué mecanismo está actuando, qué factores mantienen los síntomas y qué objetivo queremos alcanzar. El clima, la playa, las posturas, el sueño y los tratamientos son creencias que no siempre interpretamos correctamente.

El dolor está rodeado de frases que escuchamos desde pequeños: "Me duelen las rodillas porque va a llover", "he cogido frío y me ha dado una ciática". Muchas de estas afirmaciones parten de experiencias reales. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable y, sobre todo, una experiencia personal. Está influido por factores biológicos, psicológicos y sociales. Dos personas con lesiones similares pueden presentar distinta intensidad, diferente evolución y respuesta desigual al mismo tratamiento. Una de las preguntas más frecuentes en las Unidades del Dolor es: "¿Cuánto tiempo tardará en hacer efecto?". No existe una respuesta universal. Algunos tratamientos producen alivio en horas o días; otros necesitan semanas. Una respuesta rápida tampoco garantiza un efecto duradero, y una mejoría progresiva no significa que el tratamiento fracase. En el artículo anterior revisamos los mitos relacionados con el dolor de espalda, las pruebas de imagen, el reposo y el ejercicio. En esta segunda parte abordamos diez creencias distintas, muy presentes en la vida cotidiana.

1. ¿La lluvia y la humedad empeoran siempre la artrosis?: No necesariamente . Muchas personas aseguran que sus articulaciones pueden anticipar un cambio de tiempo. Algunos estudios encuentran asociaciones entre el dolor artrósico y la humedad, la temperatura o la presión atmosférica, pero los efectos suelen ser modestos y varían considerablemente entre pacientes. El clima también puede influir indirectamente. El tiempo puede modificar algo el dolor; la lluvia no empeora por sí sola la estructura de la articulación.

2. ¿El frío puede producir una ciática?: No por sí solo. Es frecuente escuchar: "Cogí frío y me dio una ciática". La exposición al frío no crea directamente una hernia discal ni comprime por sí misma una raíz nerviosa. La ciática aparece cuando una raíz lumbar se irrita o resulta afectada. El episodio puede comenzar coincidiendo con el frío, una postura mantenida o un esfuerzo. Esa coincidencia favorece que se atribuya todo el problema a la temperatura. Es erróneo considerar el frío como causa suficiente de una lesión nerviosa. Una verdadera ciática requiere valorar una posible afectación de la raíz nerviosa.

3. ¿Crujirse los dedos o la espalda produce artrosis?: Falso, en condiciones normales. El ruido que aparece al crujir una articulación no significa que los huesos estén chocando ni que el cartílago se esté rompiendo. Debe distinguirse este chasquido voluntario e indoloro de otros ruidos articulares. Cuando el crujido se acompaña de dolor, inflamación, bloqueo, pérdida de movilidad o inestabilidad, puede existir una alteración articular, tendinosa o ligamentosa. No debe interpretarse un ruido articular como señal de desgaste. Un chasquido doloroso o acompañado de bloqueo sí merece valoración.

4. ¿Caminar por la playa es siempre bueno para la espalda?: No siempre. Caminar por la playa no es necesariamente mejor que caminar sobre una superficie firme y regular. La arena seca y profunda cede bajo los pies, reduce la estabilidad y obliga a realizar mayor esfuerzo muscular. El aspecto más importante, sin embargo, es la inclinación lateral de la orilla. Cuando se camina durante mucho tiempo por una superficie inclinada, un pie queda situado más alto que el otro. Las extremidades trabajan de forma diferente, se modifica el apoyo de tobillos, rodillas y caderas, y aparecen compensaciones en la pelvis y el tronco. Caminar es beneficioso, pero hacerlo prolongadamente por una orilla inclinada o pisada inestable puede generar una carga asimétrica importante.

5. ¿Para cuidar la espalda hay que mantener siempre una postura perfecta?: Falso. No existe una única postura ideal que garantice una espalda sin dolor. Incluso una posición aparentemente correcta puede producir molestias si se mantiene durante horas. La columna está preparada para moverse y tolerar posturas diferentes. Sentarse erguido puede resultar cómodo durante un tiempo, pero también es normal apoyarse, inclinarse o cambiar la distribución del peso. Más que perseguir una postura perfecta, suele ser útil evitar las posiciones prolongadas: levantarse periódicamente, caminar, alternar tareas y cambiar de apoyo. Es un error creer que existe una única posición correcta y que cualquier desviación daña la columna. La espalda tolera posturas diferentes; suele importar más cambiar de posición y moverse regularmente que permanecer rígidamente.

6. ¿Un colchón muy duro es siempre mejor para la espalda?: Falso. Durante años se recomendó dormir sobre una superficie muy dura ante cualquier dolor lumbar. Un colchón excesivamente firme puede aumentar la presión sobre hombros y caderas. Uno demasiado blando puede producir sensación de hundimiento y dificultar los cambios de postura. Cambiar de colchón puede mejorar el descanso, pero no corrige una hernia, una estenosis o una artrosis. El colchón adecuado no es necesariamente el más duro, sino el que ofrece soporte y comodidad sin aumentar síntomas.

7. ¿Masajear con mucha fuerza elimina mejor una contractura?: Falso. La sensación de contractura no siempre corresponde a un nudo físico que pueda "romperse" aplicando más presión. Puede aparecer por sobrecarga, fatiga, protección muscular o aumento de la sensibilidad del sistema nervioso. El masaje puede proporcionar alivio temporal, mejorar la sensación de movilidad y facilitar la relajación. Sin embargo, que el tratamiento resulte doloroso no demuestra que sea más eficaz. Es un error relacionar el dolor producido durante el tratamiento con una mayor eficacia. Un masaje útil no tiene que ser doloroso; la intensidad debe ajustarse al diagnóstico y a la tolerancia.

8. ¿Dormir mal es únicamente una consecuencia del dolor?: Falso . El dolor puede dificultar el sueño, pero dormir mal puede aumentar la sensibilidad dolorosa y reducir la tolerancia física y emocional. Una mala noche puede favorecer mayor dolor, fatiga, irritabilidad y menor actividad al día siguiente. No siempre basta con esperar a que desaparezca el dolor para dormir mejor. En algunos pacientes es necesario valorar el insomnio, los horarios irregulares, la apnea del sueño, el consumo de estimulantes o los efectos de la medicación. Mejorar el sueño no elimina necesariamente la lesión que originó el dolor, pero puede reducir uno de los factores que lo amplifican . Dolor y sueño se alimentan mutuamente; cuidar el descanso es parte del tratamiento.

9. ¿Todas las infiltraciones son de corticoides?: Falso. La palabra infiltración no identifica un medicamento. Describe una técnica que permite administrar una sustancia en la zona seleccionada. Los corticoides son solo una de las posibilidades y se utilizan por su efecto antiinflamatorio en indicaciones concretas. Unas infiltraciones tienen finalidad diagnóstica; otras buscan analgesia, reducción de la inflamación, viscosuplementación o modulación biológica. Una infiltración puede contener tratamientos diferentes; su utilidad depende del diagnóstico, del objetivo y de la evidencia disponible.

10. ¿Todos los analgésicos producen dependencia?: Falso. La palabra analgésico agrupa medicamentos muy distintos. El paracetamol, los antiinflamatorios, los fármacos para el dolor neuropático y los opioides no actúan igual ni presentan los mismos riesgos. La dependencia preocupa especialmente con los opioides. Otros analgésicos no producen adicción, aunque pueden ocasionar efectos digestivos, renales, cardiovasculares, hepáticos o neurológicos si se utilizan incorrectamente. No todos los analgésicos generan dependencia, pero todos requieren una indicación, una dosis, una duración y un seguimiento adecuados. Estos diez mitos comparten un mismo problema: transforman situaciones complejas en reglas demasiado simples.