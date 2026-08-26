Los expertos en envejecimiento coinciden: "Caminar está bien, pero los ejercicios de fuerza son fundamentales para crear y conservar masa muscular; basta con empezar con 1 o 2 kilos"

Una de las grandes asignaturas pendientes de las personas mayores son las pesas. Los expertos en envejecimiento coinciden en que caminar está bien y es muy importante, pero advierten que los ejercicios de fuerza "son fundamentales para crear y conservar masa muscular". Basta con empezar con "uno o dos kilos" e ir aumentando poco a poco y de manera progresiva.

De manera paralela, para contrarrestar la pérdida de músculo de la vejez, está la alimentación. "Las personas mayores tienen que alimentarse igual o mejor que la gente joven para no perder músculo", afirma la doctora Olga Laosa Zafra, miembro de la Fundación de Investigación del Hospital Universitario de Getafe. Laosa desmonta mitos: "Uno de los más importantes es pensar que las personas mayores necesitan comer menos porque gastan menos energía".

En todo ello coincide Leocadio Rodríguez Mañas, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe y director del curso “Comer bien para envejecer mejor” de los Cursos de La Granda, en Gozón: "Una buena alimentación es uno de los pilares fundamentales de un envejecimiento saludable. Y hablamos de un proceso que debe comenzar ya desde la edad adulta. La nutrición forma parte de los estilos de vida, pero, una vez que una persona es mayor, adquiere todavía más importancia para conseguir que se mantenga activa, autónoma e independiente. Esos son hoy los grandes objetivos cuando hablamos de envejecimiento en las sociedades modernas. La nutrición y los hábitos alimentarios son un pilar básico para envejecer de forma saludable".

Los expertos señalan que los suplementos tienen su papel, pero nunca debe sustituir a la comida. "Los suplementos deberían tomarse siempre bajo la indicación de un médico o de un experto en nutrición. Ir a una farmacia y comprar por nuestra cuenta varios suplementos no es lo adecuado", alerta Leocadio Rodríguez. "La cesta de la compra de una persona mayor no tiene por qué ser muy diferente de la de una persona joven", resumió Laosa.