Carmen Pérez Novo, ginecóloga: "La obsesión extrema por consumir comida saludable puede llevar a la desnutrición e incluso la muerte"

Qué duda cabe de que llevar una alimentación correcta y equilibrada es un factor muy importante. La mayoría de las personas estamos de acuerdo en ello. Sin embargo, generalmente, no lo tenemos en cuenta y nos alimentamos de cualquier manera. Es más, la comida es un reflejo de como vivimos y pensamos. De hecho, cuando a mediados del siglo XX la prisa comenzó a convertirse en el paradigma de nuestro modo de vida, ¿qué es lo que nació? Pues lo que ya todos conocemos muy bien: la famosa "comida rapida", "fast food".

Desafortunadamente, es un grave error, ya que la alimentación es el principal factor exógeno condicionante de un correcto crecimiento y desarrollo. Los hábitos de alimentación adecuados, además de favorecer un estado de bienestar y energía, asientan las bases para una mayor longevidad y una buena calidad de vida. Tener hábitos adecuados desde la infancia contribuye a la prevención de enfermedades en la edad adulta. Sin embargo, son muchos los estudios que apuntan a que no lo estamos haciendo bien: desayuno deficiente, poco consumo de frutas y verdura, abuso de frituras, snacks, refrescos... Y, por si fuera poco, escasa actividad física.

Ahora bien, comer sano es necesario. Lo dicen los expertos en nutrición. Al mismo tiempo, si se convierte en una obsesión, nos puede crear muchos, muchos problemas. Por ejemplo, obsesión por la comida sana, evitando a toda costa alimentos que contengan conservantes, colorantes, grasas saturadas, sales, azúcares… O querer elaborar comidas preparadas solo con productos ecológicos y bio... O empeñarse en utilizar dietas elaboradas por personas sin la formación adecuada. ¿Saben qué nombre recibe este trastorno? Ortorexia: trastorno de la alimentación caracterizado por una obsesión extrema por consumir comida considerada saludable. El término se lo debemos a Bratman en 1997, y según este experto, este trastorno que puede llevar a la desnutrición e incluso a la muerte.

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Lo cierto es que, en los últimos años, hemos oído hablar de trastornos alimentarios tales como anorexia, bulimia, trastorno del atracón... Ahora, comienza a hablarse de ortorexia, alcohorexia, permerexia... Términos muy interesantes que iré desarrollando en los siguientes artículos. Lo dicho, alimentación variada y equilibrada y ejercicio físico adecuado a la edad de la persona son fundamentales para llevar una vida saludable. Pero, ojo con las obsesiones. Son muy dañinas en cualquier aspecto de la vida y pueden acarrearnos muchos dores de cabeza.