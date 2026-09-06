Lara Ibarra, nutricionista: "Cambia el arroz y la pasta por la patata si quieres perder grasa"
La experta recomienda pequeños cambios a la hora de hacer la compra para conseguir perder peso y afianzar buenos hábitos alimenticios
El éxito de una dieta comienza en el supermercado. A la hora de hacer la compra se toman las decisiones que condicionan lo que vas a comer. Es común no comprar dulces para no comerlos, pero hay ajustes más pequeños que se pueden hacer si la intención es adelgazar. "Como dietista llevo años viendo lo mismo: nadie pierde grasa por tener más fuerza de voluntad. La pierde porque le cambiamos el carro de la compra", asegura la nutricionista Lara Ibarra, conocida por sus consejos alimenticios en Youtube.
No hacen falta grandes cambios para mejorar la alimentación. "A veces basta con elegir mejor lo que compras. Es el caso de la carne, según explica Ibarra. Es mejor consumirla en filete o solomillo que comprar carne picada porque tiene más grasa y aporta más calorías. Con este ejemplo explica que no es necesario cambiar el menú: se come carne, pero de forma diferente.
Como este gesto hay otros que resultan de ayuda. La nutricionista sostiene que la patata, considerada la gran enemiga de las dietas de pérdida de peso, es un buen aliado para adelgazar porque es muy saciante. "Cambia el arroz y la pasta por la patata", sentencia. La patata cocina, en la airfryer o guisada es la guarnición perfecta para perder grasa. La clase está en que llena más que el resto de los alimentos.
Según un estudio sobre el índice de saciedad de los alimentos, la patata y la avena son los más saciantes. Esto hace que sean interesantes en una dieta en la que se pretende reducir el índice calórico.
Lara Ibarra sostiene que perder peso no se consigue con alimentos mágicos o dietas milagro sino incorporando pequeños ajustes a la dieta que empiezan cuando llenas el carrito de la compra.
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