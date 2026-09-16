Ángela Ortiz, nutricionista: "Come alimentos fermentados, como yogur o kéfir, para mejora las defensas"

La vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano supone para muchas personas retomar horarios, responsabilidades laborales y hábitos que, durante las semanas estivales, suelen relajarse. Pero, además, puede brindar un momento "ideal" para reforzar el sistema inmunológico desde la alimentación, según sostiene Ángela Ortiz, nutricionista del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre.

Los cambios en los patrones de alimentación, el aumento de las comidas fuera de casa, los excesos ocasionales o la alteración de los horarios de sueño pueden influir en el bienestar general del organismo. Por ello, el inicio del curso y la proximidad del otoño representan una oportunidad para recuperar una alimentación equilibrada y reforzar el sistema inmunológico.

Con la llegada del otoño aumentan tradicionalmente las infecciones respiratorias y los procesos catarrales, una circunstancia que hace especialmente recomendable adoptar hábitos saludables de forma preventiva.

"La mejor estrategia para cuidar nuestras defensas no consiste en buscar soluciones rápidas, sino en construir hábitos sostenibles en el tiempo. Una alimentación equilibrada rica en nutrientes esenciales y un estilo de vida saludable son la mejor inversión para afrontar el otoño con energía y bienestar", afirma Ortiz.

Según explica la especialista, septiembre es un buen momento para revisar nuestros hábitos y volver a una alimentación basada en alimentos frescos y de calidad. "No se trata de hacer dietas restrictivas tras los excesos del verano, sino de recuperar el equilibrio nutricional que necesita nuestro organismo".

La especialista señala que frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales integrales, frutos ecos, aceite de oliva virgen extra y otras fuentes de proteína de calidad como los huevos, pescados y carnes magras deben constituir la base de la alimentación diaria.

"En conjunto, estos alimentos aportan vitaminas, minerales, fibra, proteínas y compuestos antioxidantes que contribuyen al mantenimiento de un buen estado de salud", comenta la nutricionista.

"El sistema inmunológico necesita disponer de todos los nutrientes necesarios para funcionar correctamente. Nutrientes como la vitamina C, la vitamina D, el zinc, el hierro o las proteínas participan en numerosos procesos relacionados con las defensas del organismo, por lo que es importante garantizar un aporte adecuado a través de la alimentación", destaca Ortiz.

Además de priorizar una alimentación equilibrada, los expertos recomiendan prestar atención a otros factores que influyen directamente en el bienestar y en el funcionamiento del sistema inmunitario. Entre las principales recomendaciones para retomar hábitos saludables tras la vuelta a la rutina se encuentran recuperar horarios regulares de comidas, asegurando una alimentación equilibrada y ordenada a lo largo del día.

Asimismo, es importante aumentar y priorizar el consumo diario de frutas, verduras y hortalizas, y mantener una adecuada hidratación. También se aconseja reducir el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, así como practicar actividad física de forma regular. Por último, resulta fundamental dormir las horas suficientes y cuidar la calidad del sueño para favorecer el bienestar físico y mental.

"La alimentación es una pieza fundamental, pero debe ir acompañada de otros hábitos saludables. El descanso adecuado, la actividad física y una correcta hidratación son aliados imprescindibles para afrontar el otoño en las mejores condiciones", añade la nutricionista.

Salud intestinal

Otro aspecto relevante es el cuidado de la microbiota intestinal, que desempeña un papel clave en la salud general y en la respuesta inmunitaria. Para favorecer su equilibrio, Ángela Ortiz recomienda incrementar el consumo de alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, así como incorporar de forma habitual alimentos fermentados, como yogur o kéfir, siempre que se toleren adecuadamente y formen parte de una dieta equilibrada.

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"Cuidar la salud intestinal es cuidar también nuestras defensas. Una microbiota diversa y equilibrada se relaciona con un mejor estado de salud general, por lo que merece una atención especial durante todo el año", concluye la profesional.