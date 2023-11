En no pocas ocasiones buscamos alimentos milagro que nos ayuden a perder peso. Y lo hacemos mal, porque ese tipo de sustancias no existen. Las dietas milagro no funcionan. Los nutricionistas lo repiten una y otra vez haciendo hincapié en que para evitar el "efecto rebote" (ganar mucho peso después de perderlo) es más importante cambiar de habitos alimenticios y de estilo de vida que de dieta. Por eso hoy te traemos el post del nutricionista Joel Torres en el que da las siete razones por las que un solo alimento (en este caso la fruta) puede ayudarte a perder peso. Recuerda que la alimentación sana y equilibrada siempre tiene que ir acompañada de una vida activa: hace días ya te contamos las claves de cómo podías empezar a hacer ejercicio poco a poco.

Torres señala en su post que todas las frutas son saludables, te sacian, tienen una densidad nutricional increíble y siempre se asocian a la pérdida de grasa. El nutricionista llama a luchar contra el mito de que la fruta tiene mucho azúcar y que engorda, algo que sigue creyendo mucha gente en la sociedad de hoy en día. "La fruta contiene una gran densidad nutricional ya que es riquísima en vitaminas y minerales respecto a la calorías que contiene, por ello no debes preocuparte por el azúcar que contiene, ya que es intrínseco del alimento y viene acompañado de fibra y agua por lo que su absorción es mucho más lenta", señala Torres. Es decir, si desayunas un ultraprocesado te sube rápido el azúcar pero tu cuerpo lo metaboliza también muy rápido por lo que en pocas horas tienes hambre otra vez. Algo que no sucede si, por el contrario, desayunas fruta. O si la llevas a trabajar. ¿Has pensado que estos alimentos pueden ser un perfecto snack saludable? Así evitas comer bollos Evidencia científica Además, la evidencia centífica más relevante asocia su consumo con menor tanto por ciento de grasa", enfatiza el nutricionista haciendo hincapié en que toda las frutas son buena y que "no debes temerle ni a los plátanos ni a las uvas ni a las cerezas, las que más me encuentro en consulta". Así que si lo que quieres es perder peso o grasa o llevar al fin y al cabo una vida más saludable este es el alimento que nunca debe faltar en tu despensa. Además lo bueno es lo que puedes encontrar en el supermercado en cualquier época del año. Y lo mejor: siempre al natural, recuerda que en zumos sí que engorda. View this post on Instagram A post shared by Joel Torres - Mundoenforma (@mundoenforma_oficial)