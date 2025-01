Adiós a las agujetas: el superalimento que debes tomar a diario para terminar con los dolores musculares

Las agujetas son molestas. Para lidiar con ellas seguro que te han dicho eso de "toma un vaso de agua con azúcar". No es una opción saludable ni es lo más recomendable. Sin embargo, gracias a un estudio se ha demostrado que existe un superalimento que sí tiene propiedades antiiflamatorias y, por tanto, termina con las agujetas de forma saludable.

Investigadores del grupo epi4Health de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han comprobado que la cúrcuma y sus derivados, como la curcumina, tienen potencial para reducir el daño muscular y la inflamación que se produce en el sistema musculoesquelético tras la práctica de ejercicio físico intenso. "La ingesta, antes y después del ejercicio, de curcumina se asocia con mejores resultados en la recuperación muscular, la reducción del dolor y la mejora de la capacidad antioxidante", explica Daniel Vasile Popescu-Radu, farmacéutico nutricionista doctorando en Salud y Psicología por la UOC, estudiante del máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte de la UOC y principal autor de este trabajo, tutorizado por Patricia Martínez, dietista nutricionista y profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, junto con las expertas Laura Esquius de la Zarza, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud y directora del máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte, y Marta Massip, profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC.

La potencialidad y los beneficios de la curcumina se han comprobado en cientos de investigaciones científicas especialmente por sus propiedades. De hecho, este complemento es ampliamente conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Pero este grupo de expertos ha constatado estos resultados en el ámbito deportivo en una revisión de la literatura científica, publicada recientemente en acceso abierto en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition.

"El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la evidencia científica sobre la efectividad de la curcumina en la reducción del daño muscular provocado por el ejercicio, como lesiones en las fibras musculares, pérdida de fuerza y dolor. Y determinar si su consumo puede reducir marcadores inflamatorios, mejorar la percepción del dolor y acelerar la recuperación muscular en participantes entrenados", detalla Popescu-Radu.

Según los autores, los beneficios del consumo de curcumina pueden atenuar y favorecer una reducción de aspectos como la inflamación local en los músculos y la inflamación sistémica, el daño oxidativo provocado por el aumento de los radicales libres producidos durante la actividad física y el dolor muscular, mejorando así la percepción subjetiva del dolor y aumentando el rango de movimiento del grupo muscular afectado.

En concreto, los expertos estiman que un consumo de entre 1 y 4 gramos de curcumina por día en personas sanas es suficiente para obtener estos beneficios, especialmente en ejercicios excéntricos, que suelen ser los más lesivos en los deportistas. "El uso eficaz de la curcumina depende de factores como la dosis, la biodisponibilidad y el momento de la ingesta, y la ingestión posterior al ejercicio parece ser más beneficiosa", subraya Martínez.