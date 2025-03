El síntoma de que a tu cuerpo le falta magnesio (y lo que tienes que comer a diario para recuperarlo)

Los suplementos de magnesio están de moda. Son muchas las personas que comparten a través de redes sociales las bondades de tomarlo a diario. Dicen tener más energía y descansar mejor. Pero, ¿cómo saber que nuestro cuerpo realmente necesita magnesio?

El magnesio es un mineral esencial para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, involucrado en más de 300 reacciones bioquímicas. A menudo subestimado, su deficiencia puede pasar inadvertida, pero sus efectos son significativos. Sentirse constantemente fatigado, experimentar calambres musculares o tener problemas para dormir pueden ser indicios de que tu cuerpo necesita más magnesio.

Desde la página de la Biblioteca Nacional de Medicina apuntan a una serie de síntomas:

Movimientos anormales de los ojos (nistagmo)

Convulsiones

Fatiga

Espasmo o calambres musculares

Debilidad muscular

Entumecimiento

Ante estos síntomas lo mejor es consultar con el médico de cabecera. De tratarse de una falta de magnesio la dieta tiene mucho que ver.

Un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition destaca que una gran parte de la población no consume suficiente magnesio en su dieta diaria. La falta de este mineral puede afectar el sistema nervioso, el equilibrio electrolítico y la salud ósea, entre otros aspectos.

Incorporar alimentos ricos en magnesio es fundamental para mantener un equilibrio adecuado. Entre los alimentos más recomendados se encuentran:

Frutos secos y semillas: Las almendras, las nueces de Brasil y las semillas de calabaza son excelentes fuentes de magnesio.

Las almendras, las nueces de Brasil y las semillas de calabaza son excelentes fuentes de magnesio. Legumbres: Los garbanzos, las lentejas y los frijoles no solo son ricos en proteínas, sino que también aportan una buena cantidad de magnesio.

Los garbanzos, las lentejas y los frijoles no solo son ricos en proteínas, sino que también aportan una buena cantidad de magnesio. Vegetales de hojas verdes: Las espinacas y la col rizada son opciones destacadas para incrementar la ingesta de magnesio.

Las espinacas y la col rizada son opciones destacadas para incrementar la ingesta de magnesio. Granos enteros: El arroz integral, la avena y la quinoa son granos integrales que proporcionan magnesio y otros nutrientes esenciales.

El arroz integral, la avena y la quinoa son granos integrales que proporcionan magnesio y otros nutrientes esenciales. Pescados grasos: El salmón y la caballa no solo son ricos en omega-3, sino que también contienen magnesio.

¿Cuándo considerar los suplementos de magnesio?

Aunque una dieta balanceada es la mejor manera de obtener magnesio, en algunos casos, los suplementos pueden ser necesarios. Situaciones como el embarazo, el envejecimiento o ciertas condiciones médicas pueden aumentar las necesidades de magnesio.

Antes de empezar a tomar suplementos, es crucial consultar con un profesional de la salud. El exceso de magnesio puede llevar a efectos secundarios como diarrea y calambres abdominales. Según la Oficina de Suplementos Dietéticos, los suplementos de magnesio deben tomarse con precaución y preferiblemente bajo supervisión médica.