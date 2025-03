Soy nutricionista y el kiwi deberías comerlo con piel: "Aporta un 50% más de fibra, tiene treces veces más actividad antioxidante y..."

Seguramente no estés comiendo el kiwi de la forma correcta. La farmacéutica y nutricionista María de los Ángeles García García, más conocida como Boticaria García, asegura que esta fruta habría que ingerirla con piel. ¿El motivo? Que con ella los beneficios son muy superiores. "¿Sabías que comer kiwi con piel es la pera limonera?", empieza diciendo la experta a través de un vídeo en su cuenta de Instagram. "Aporta un 50% más de fibra, un 32% de folatos y un 34 más de vitamina E que uno pelado", asegura.

Pero la cosa no acaba ahí. "Comer un kiwi con cáscara tiene tres veces más actividad antioxidante que comer la pulpa sola", destaca Boticaria García. Pero, ¿y si me da repelús la pelusilla de la piel? La nutricionista responde: "Después de lavarlos bajo el chorro del grifo, frótalo con un cepillo de verduras suave o con un paño limpio. También puedes cortar los extremos del kiwi, que son más duros, pero si no te importa y tienes buenos dientes, para dentro igual". Del kiwi no se desperdicia nada.

¿Qué beneficios para la salud tiene el kiwi?

El kiwi, una fruta originaria de China, es reconocido por su alto contenido en nutrientes y por su potencial para mejorar la salud general. Conocido científicamente como Actinidia deliciosa, el kiwi no solo es apreciado por su sabor único, sino también por su densidad nutricional que lo posiciona como un alimento de gran valor en dietas saludables. A continuación, se detallan los principales beneficios para la salud que ofrece el consumo regular de esta fruta.

Rica fuente de vitamina C

Uno de los beneficios más destacados del kiwi es su alto contenido en vitamina C. De hecho, un solo kiwi puede cumplir e incluso superar la ingesta diaria recomendada de vitamina C, un poderoso antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Esta propiedad antioxidante es fundamental para el fortalecimiento del sistema inmunológico y la mejora de la reparación de tejidos en el organismo.

Mejora la digestión

El kiwi es también valorado por sus beneficios digestivos. Contiene una enzima llamada actinidina, que ayuda en la descomposición de proteínas en el tracto digestivo, promoviendo una digestión más eficiente. Además, su alto contenido en fibra dietética contribuye a la regularidad intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento.

Propiedades antiinflamatorias

Los compuestos bioactivos presentes en el kiwi, entre ellos los polifenoles, han demostrado tener efectos antiinflamatorios. Estas propiedades pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo cual es relevante para la prevención de enfermedades crónicas inflamatorias como la artritis.

Regulación del sueño

El kiwi también se ha asociado con mejoras en la calidad del sueño. Estudios han demostrado que el consumo de kiwi antes de dormir puede mejorar la duración y la calidad del sueño. Esto se debe a su contenido en serotonina y antioxidantes, que ayudan a regular el ciclo del sueño y mejorar el bienestar general.

Salud cardiovascular

Consumir kiwis de forma regular puede apoyar la salud cardiovascular. La presencia de potasio en el kiwi contribuye a equilibrar los niveles de electrolitos, mientras que su fibra y antioxidantes trabajan para mantener niveles saludables de presión arterial y mejorar el perfil lipídico, reduciendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En conclusión, el kiwi es un alimento altamente nutritivo que ofrece múltiples beneficios para la salud. Su consumo regular puede contribuir significativamente a la mejora del sistema inmunológico, la digestión, la salud cardiovascular, y la calidad del sueño, lo que lo convierte en un componente valioso de una dieta equilibrada.