El acto para celebrar el quinto aniversario del suplemento "Salud" de LA NUEVA ESPAÑA reunió en la sede del periódico en Oviedo a una amplia representación de la sanidad asturiana, tanto pública como privada, además de colectivos sociales y de pacientes y de los ámbitos de la educación y la investigación. Del Gobierno regional asistieron el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, además de otros responsables de la Consejería como Lidia Clara Rodríguez, directora general de Salud Pública, y María José Villanueva, directora de Coordinación del Sespa.

El consejero Pablo Fernández Muñiz destacó la "buenísima labor" del suplemento para divulgar conocimientos acerca de distintos aspectos de la salud y la sanidad. Y aprovechó para reseñar la apuesta del Gobierno regional en los Presupuestos, de "envergadura", para garantizar "una asistencia sanitaria de la mejor calidad y centrada en la ciudadanía".

No faltó al acto el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, para quien el nacimiento en 2017 del suplemento "Salud" fue una "idea feliz" ya que el contenido es "una apuesta por las cuestiones esenciales que afectan a la población, y no solo porque la de Asturias sea de las más envejecidas y estas cuestiones interesen, sino también porque no hay un buen Estado del bienestar sin una salud pública fuerte que debemos que cuidar". Villaverde felicitó al periódico por su continuidad con el suplemento, "y por la altura de contenidos desde el principio".

En la misma línea se pronunció Faustino Blanco, director de la Fundación para la Investigación Biosanitaria (FINBA). "Creo que todo lo que contribuya a informar en un terreno tan importante como es la salud es de reseñar", señaló. Blanco se mostró, además, contento por coincidir en el acto con Beatriz Domínguez-Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), al haber trabajado con ella en su etapa ministerial. "Estaba en mi equipo y es una compañera a la que tengo un cariño especial", subrayó.

Dolores Escudero, coordinadora de trasplantes en Asturias, estuvo acompañada de varios integrantes de su equipo: Benjamín Otero, Brígida Quindós, Pilar Alonso y Diana García. A juicio de la doctora Escudero, un suplemento especializado como "Salud" es "fundamental" en la línea de la importancia que tienen para la población los asuntos que se abordan. "Solo me queda felicitar al periódico por esa labor tan importante como es la buena divulgación de la información sanitaria", comentó.

Manuel Bayona, gerente del Hospital de Cabueñes y del área sanitaria de Gijón, valoró la ya larga trayectoria de la publicación de LA NUEVA ESPAÑA: "Cinco años son ya algo más que una iniciativa, es algo consolidado". Aplaudió el trabajo informativo del periódico en un campo, el de la salud, que "está muy presente en la vida de las personas". Del hospital gijonés también asistió Manuel Vallina, jefe de sección de Cirugía Vascular. Fue significativa la representación de la sanidad concertada y privada gijonesa, con directivos de los hospitales Begoña, Cruz Roja y Covadonga.

Son algo "esencial", en palabras de Julio Bobes, la información y la divulgación sanitarias. El psiquiatra y presidente de la Real Academia de Medicina de Asturias invitó a disfrutar durante el fin de semana, "cuando se tiene más tiempo", de la lectura reposada de los reportajes del suplemento. "Es de un valor impresionante y bueno para educar e informar. Además, todo el mundo puede encontrar algo que le interese, y hay muchos reportajes positivos, que dan esperanza. Todo en conjunto contribuye a concienciar a los ciudadanos de la necesidad de cuidarse".

Sergio Gallego echó la vista atrás, a sus años como director territorial del Insalud –gestionó la transferencia de competencias en materia sanitaria en 2002–, para aplaudir la "continuidad" informativa de LA NUEVA ESPAÑA en la materia. "Es un suplemento que mantiene la línea de siempre del periódico, centrado en estas cuestiones, tal y como viví y recuerdo desde hace años", explicó el ahora vicepresidente del Colegio de Médicos de Asturias. "Tiene mucho interés la labor porque la divulgación sanitaria es muy importante".

La directora del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Beatriz López Ponga, quiso poner el acento en la "ayuda" que para los sanitarios supone la información periodística de asuntos relacionados con la salud. "El papel de los medios de comunicación para informar sobre ello de forma rigurosa es una ayuda importante, nos refuerza y nos facilita una mejor gestión", reseñó. "Aparte, se contribuye también a dar sensación de cercanía con los ciudadanos. Uno de los problemas que tenemos es de comunicación y los medios contribuyen a facilitarnos las cosas al acercarnos y relacionarnos con el paciente".

Elsa Viña, vicepresidenta del Colegio de Enfermería, se mostró encantada de estar rodeada durante el acto por tantos compañeros con los que se cruza a diario por los pasillos del HUCA. Además, añadió: "Me parece fundamental que la salud tenga un lugar tan destacado en el periódico y que se haga tan bien".

La directora científica del ISPA (Instituto de Investigación Biosanitaria), Victoria Álvarez, invitó a mirar al futuro y poner el acento en la investigación sanitaria. "El gran reto de los próximos años será la innovación y enfrentarnos a nuevas cuestiones y técnicas. En este sentido es fundamental una buena información periodística", zanjó.

El expresidente del Colegio de Médicos de Asturias Alejandro Braña no faltó a un acto en el que se encontró con numerosos colegas, como el pediatra Venancio Martínez, la otorrina Vanessa Suárez Fente, la cardióloga Beatriz Díaz Molina o el jefe de salud mental del área sanitaria de Avilés, el psiquiatra Juan José Martínez Jambrina.

Del ámbito de la educación y la investigación acudieron Adonina Tardón, catedrática de Medicina Preventiva; Juan Ramón de los Toyos, catedrático de Inmunología, o el profesor de la Facultad de Enfermería de Gijón Enrique Oltra.

También estuvieron la nutricionista Susana Sánchez, los psicólogos Esther Blanco y Andrés Calvo, directores de la Clínica Persum (Oviedo), y el psiquiatra Ángel García Prieto.

También asistieron al acto Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; los científicos Mario Fernández Fraga y Amador Menéndez; la gerente del ERA, Ana Suárez Guerra; las diputadas autonómicas Carmen Eva Pérez (PSOE) y Beatriz Polledo (PP); María Fernández, delegada del CSIC en Asturias, o el secretario general del Sindicato Médico (SIMPA), José Antonio Vidal.