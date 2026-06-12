TDAH: entre la genética y el entorno, claves para entender el trastorno

El trastorno del déficit de atención con hiperactividad, conocido comúnmente por sus siglas, TDAH “es uno de los trastornos del neurodesarrollo con mayor carga hereditaria”, explica Patricia Escudero, neuropsicóloga de Clínica Corachan. La especialista señala que “los estudios con gemelos y familias sitúan la heredabilidad en torno al 70–80%, lo que indica un peso genético muy significativo”. Sin embargo -precisa- “no hablamos de un único gen responsable, sino de una combinación compleja de factores genéticos que interactúan con el entorno. En consulta vemos con frecuencia antecedentes familiares claros, pero también variabilidad en cómo se expresa el trastorno en cada persona”.

Que tenga un alto porcentaje de heredabilidad no significa que se herede de forma directa o determinista, sino que existe una vulnerabilidad genética importante que puede expresarse de formas distintas según la persona y el contexto.

El TDAH no es un trastorno raro, pero tampoco tan frecuente como a veces se percibe en el discurso social. Las estimaciones más consistentes sitúan su prevalencia en torno al 5% en población infantil y entre un 2,5% y un 3%, en adultos. Las diferencias dependen en parte de los criterios diagnósticos y de los métodos de evaluación utilizados.

La coexistencia entre el trastorno del espectro autista (TEA) y el TDAH es bastante frecuente. Las estimaciones varían según los criterios y métodos de evaluación, pero diferentes estudios sitúan esta coexistencia aproximadamente entre un 30% y un 50% de personas con TEA presentan también síntomas compatibles con TDAH. Escudero apunta la importancia de “matizar que no se trata de un ‘tipo de autismo con hiperactividad’, sino de dos condiciones que pueden coexistir y que requieren una evaluación diferenciada”.

De hecho -añade- la presentación predominantemente inatenta del TDAH, “es una de las formas más infradiagnosticadas. Se caracteriza por dificultades en la atención sostenida, la organización y el seguimiento de tareas, sin hiperactividad manifiesta. En estos casos, especialmente en niñas y en adultos, puede pasar desapercibido durante años porque no genera conductas disruptivas”.

Según los criterios diagnósticos actuales, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, lo que implica que sus síntomas deben estar presentes desde la infancia (antes de los 12 años), aunque no siempre hayan sido identificados clínicamente. Cuando se diagnostica en la edad adulta, lo más habitual es que haya pasado desapercibido o que se haya compensado durante años, hasta que las demandas superan la capacidad de adaptación.

TDAH no es un trastorno raro, pero tampoco tan frecuente como a veces se percibe en el discurso social / RC

Interferencia en la vida diaria y diagnóstico

No existen tablas universales que definan de forma rígida el nivel de afectación por TDAH. El diagnóstico se basa en la presencia de síntomas en múltiples contextos, como puede ser en casa y en la escuela, y, sobre todo, en el grado de interferencia en la vida diaria. En la práctica clínica, se combinan entrevistas, cuestionarios estandarizados y evaluación neuropsicológica. Lo más relevante no es cuántos síntomas hay, sino cómo impactan en la funcionalidad.

Tradicionalmente, el TDAH se ha diagnosticado más en varones, pero esto está cambiando. Se sabe que en mujeres suele presentarse con menos hiperactividad y más inatención, lo que ha contribuido a su infradiagnóstico. A medida que se afinan los criterios clínicos, la diferencia entre sexos tiende a reducirse.

Tratamiento

El enfoque general del tratamiento es similar, tanto si hay hiperactividad como si no. “Pero, se ajusta al perfil clínico. En una presentación más inatenta, por ejemplo, el trabajo suele centrarse más en funciones ejecutivas como la organización o la planificación. Cuando hay impulsividad marcada, se priorizan estrategias de autorregulación”. Es decir, el tratamiento no es único ni estándar, sino que se adapta al patrón de síntomas y al impacto funcional en la vida diaria. Y suele ser multimodal. Incluye psicoeducación, intervención psicológica centrada en habilidades ejecutivas y regulación emocional y, en algunos casos, tratamiento farmacológico. En población infantil es clave también el trabajo con la familia y la escuela. Siempre con el consentimiento de la familia, es altamente recomendable compartir el diagnóstico con el equipo docente. El entorno escolar es clave tanto en la detección como en la intervención. Cuando el profesorado entiende el perfil del alumno, puede ajustar demandas, estructura y apoyos, lo que suele tener un impacto muy positivo en su evolución. Tal como precisa la Dra., “no se trata solo de reducir síntomas, sino de mejorar el funcionamiento cotidiano”.

Y, si en el caso de personas adultas con TDAH, se deberían establecer pautas en el entorno laboral, la Dra. Escudero matiza: “Aunque no siempre es necesario compartir un diagnóstico formal, puede ser útil implementar estrategias de organización, gestión del tiempo o estructuración de tareas. En algunos casos, una comunicación adecuada con el entorno laboral facilita ajustes que mejoran notablemente el rendimiento y reducen el estrés asociado”.

Aquello que orienta hacia un diagnóstico de TDAH, más que conductas aisladas, “es un patrón persistente que suele conllevar: dificultad para mantener la atención en tareas rutinarias, olvidos frecuentes, problemas para organizarse, tendencia a posponer tareas o sensación de “ir siempre tarde”, apunta la neuropsicóloga de Clínica Corachan. “En adultos, a menudo se expresa como ineficiencia, más que como incapacidad. En consulta, muchos pacientes describen haber tenido siempre esa sensación de esfuerzo excesivo para tareas que otros realizan con facilidad”, añade. Y puntualiza que, “en la infancia es más visible la hiperactividad motora, mientras que en la edad adulta suele predominar la inatención y la dificultad para gestionar múltiples demandas. Es decir, en la edad adulta, el núcleo del trastorno se mantiene, pero su expresión cambia. Y el tratamiento también se adapta: en adultos se trabaja más sobre organización, toma de decisiones y gestión del tiempo en contextos complejos.

A la cuestión de si en los últimos años se ha diagnosticado más el TDAH o es que han aumentado los casos, la neuropsicóloga infantil de Clínica Corachan expone que “probablemente influyen ambas cosas, pero la evidencia apunta más a un aumento en la detección que a un incremento real de la prevalencia. Hay mayor conocimiento, mejores herramientas diagnósticas y menos estigma”. Pero matiza que “también es cierto que en algunos contextos puede haber sobrediagnóstico, especialmente cuando no se realiza una evaluación clínica completa”.

Es importante dicha evaluación y el tratamiento pertinente, puesto que el TDAH no tratado puede tener un impacto significativo a lo largo de la vida. Se asocia a mayor riesgo de fracaso escolar, dificultades laborales, problemas en las relaciones interpersonales y mayor vulnerabilidad a trastornos como ansiedad o depresión. “No es tanto un problema de capacidad como de funcionamiento sostenido en el tiempo”, precisa la Dra. Escudero.

En los últimos años ha habido un avance significativo en la comprensión del TDAH como un trastorno del neurodesarrollo con base neurobiológica. Se ha mejorado el diagnóstico en adultos y en mujeres, y se han refinado las intervenciones psicológicas. También hay más investigación en funciones ejecutivas y regulación emocional, que son claves en el trastorno.