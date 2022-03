A pesar de lo beneficiosas que son para nuestra salud y a que son la opción perfecta para comer entre horas, pero también para desayunos, postres y meriendas, solo 4 de cada 10 adultos consume al menos una fruta a diario, y normalmente suelen ser frutas fáciles de tomar como manzanas, peras, plátanos, mandarinas, fresas o kiwis.

Sin embargo, otras como la piña se han convertido en una de las grandes olvidadas en los hogares españoles, a pesar de que una de las frutas con mayor número de minerales y vitaminas y con numerosas propiedades que la convierten en una de las más completas para nuestra salud.

Estos son los motivos por los que incluir siempre la piña en tu lista de la compra y convertirla en una de las frutas que no puede faltar en tu día a día. De origen brasileño y con el nombre de ananás - que significa "fruta excelente" - es una fruta deliciosa y con muchos nutrientes.

Siempre ha sido un símbolo de lujo y hospitalidad, de hecho, en las cortes reales era un manjar que se consideraba signo de riqueza. Fue descubierta por Cristóbal Colón en América y la trajo a Europa, donde triunfó entre la clase adinerada ya que tenía un precio muy elevado. Dado el largo trayecto que tenía que recorrer, muchas veces llegaba podrida, por lo que intentaron cultivarla en Europa, creando invernaderos que imitasen el clima tropical. La fascinación por la fruta era tal que empezó a plasmarse en cuadros, arquitectura, antigüedades, e incluso, regalos para la realeza. Poco a poco esta fruta aumentó su demanda, y con ella, los precios se hicieron más asequibles. A día de hoy, se consume en cualquier época del año. Además de su delicioso sabor es una de las frutas con mayor número de minerales y vitaminas, por lo que la hace una de las frutas mejores para la salud.

Beneficios de la piña

Regula el tránsito intestinal y mejora las digestiones. La piña aporta fibra y agua a nuestro organismo, de hecho, posee más de un 85% de agua. Además, gracias a la fibra que contiene desempeña un papel fundamental en la función del colón y estimula el tránsito intestinal, arrastrando toxinas y ayudando a eliminar las grasas sobrantes y, es importante, también mejora las digestiones. Es antimicrobiana y antiinflamatoria, además de mejorar la circulación sanguínea. Entre sus múltiples propiedades, está comprobada su mediación en procesos inflamatorio y con una importance acción microbiana, es decir, que protegen nuestra salud. Además, gracias a una de sus enzimas, la bromelina, aumenta la fluidez de la sangre y mejora así la circulación sanguínea. Es antioxidante y favorece al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. La piña es fuente de vitamina C, entre muchas de sus funciones contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo; es decir, previene el envejecimiento prematuro de las células. Además, posee vitaminas como la A y la E e hidratos de carbono de absorción lenta. Aporta energía. La piña posee minerales como el magnesio, el fósforo y el hierro, pero sobre todo destaca su cantidad de yodo, que transforma los alimentos en energía. Ayuda en las dietas adelgazamiento por su poder diurético. Además de mejorar la digestión y regular el tránsito intestinal, puede ayudar a disminuir la hinchazón abdominal. También es saciante gracias a su contenido en fibra y ayuda a evitar la retención de líquidos. Tiene un bajo contenido en calorías gracias a su elevado contenido en agua y un bajo contenido en hidratos de carbono, por lo que es ideal para una dieta Mejora el aspecto de la piel. La hidratación que obtenemos cuando comemos piña hace que la piel esté más elástica y brillante. Además, al ser fuente de vitamina C, contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. En cosmética es muy utilizada como ingrediente para favorecer los procesos de cicatrización, ayudar a sanar las úlceras de la piel y en tratamientos para el acné.

Cómo elegir una piña en su punto

Para saber cuándo la piña está lista para comer hay que fijarse en varias cosas: por un lado, las hojas deben estar verdes, si están marrones o con aspecto seco es que no está madura del todo o se ha pasado, además si se tira de las hojas deben desprenderse con facilidad. Si al tocarla los dedos se hunden significa que la piña está pasada, tiene que estar dura y debe pesar, ya que tiene mucho jugo en su interior. El color debe ser amarillento tirando a dorado, si tiene muchas zonas verdes es que todavía no está en su punto.

Cómo pelar una piña de forma sencilla

Hay muchas formas de pelar una piña, y últimamente se han vuelto virales muchos vídeos con explicaciones de cómo cortar y comer la piña a gajos. Pero las formas más tradicionales serían, por un lado, cortarla como si fuera un melón, para ello hay que cortar la base y la parte de arriba y partirla a tajadas y la otra manera, quitar también los extremos y luego apoyar la piña en la base y retirar la piel de arriba abajo, y una vez pelada cortar en rodajas.

Cómo guardar una piña para que no se estropee

Una vez partida la piña no hay que tardar mucho en consumirla porque se estropea, para que dure más hay que guardarla de forma hermética y taparla bien. Para los que no quieren consumir toda la piña en una sola vez una buena opción es partirla, meterla en bolsitas y congelarla. Si la congelación se hace de forma correcta el valor nutricional no cambia de forma significativa, por lo que su contenido en nutrientes es prácticamente el mismo. También se debe descongelar de forma correcta, es decir, lo mejor es que se descongele de forma lenta metido en el frigorífico y no a temperatura ambiente.