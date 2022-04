El cambio físico Santiago Segura durante el último año fue tan radical que no ha pasado desapercibido. Ha decidido cambiar su estilo de vida y seguir una polémica dieta para mejorar tanto su imagen como su calidad de vida. El propio actor y director, orgulloso, ha mostrado su cambio de talla en Instagram.

"No ha sido fácil", reconoció el propio Santiago Segura en declaraciones a Europa Press. "Es un mundo muy duro de sufrimiento", sentenció. Y reconoció entonces que su sobrepeso lo preocupó cuando se fue consciente de la cantidad de enfermedades que puede acarrear: "La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe".

Santiago Segura se empleó a fondo y perdió 80 kg. "Llega ese momento temido del año en el que tengo que mirar estas fotos fijamente para alejarme de mi terrible adicción, la invasión de torrijas", escribía en una publicación de Instagram del pasado mes de abril, acompañada de unas imágenes suyas con más peso: "Ni alcohol ni tabaco ni cocaína ni heroina ni crack... Ponme una torrija delante y me vuelvo loco".

Santiago Segura acudió a El Hormiguero y, entre otros muchos temas, Pablo Motos se mostró impactado por su pérdida de peso y han abordado la cuestión. El director de cine confesó que Leo Harlem lo aconsejó sobre el tema y comenzó a leer muchos libros sobre nutrición.

Finalmente confesó su secreto: "Hago ayunos de 36 horas, algo que no le recomiendo a nadie". Consciente de las críticas que podría acarrear su afirmación, en seguida indicó que esa técnica "le funciona a él", pero hizo hincapié en que "no es recomendable para todo el mundo".

El ayuno intermitente, es una dieta muy estricta y quien la siga debe hacerlo asesorado y acompañado por un nutricionista que siga su proceso porque puede acarrear graves problemas para la salud.

El ayuno intermitente modificado ha demostrado resultados prometedores en la piel de los pacientes de psoriasis, ya que reduce significativamente la descamación y el grosor en estas personas, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Gante (Bélgica) y presentado en el Simposio de Primavera de la European Dermato-Venereology Society (EADV).

Según el estudio, esto se produce al seguir una dieta de ayuno intermitente modificado 5:2, esto es, comer normalmente durante 5 días y restringir la ingesta de calorías en 2 días no consecutivos. [Quizá te interese: En qué consiste el ayuno intermitente y sus variantes]

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica e inmunitaria que provoca placas y escamas elevadas en la superficie de la piel. La enfermedad afecta a entre al 2 y al 3 por ciento de la población adulta mundial, y al 1 por ciento de los niños.

Según se ha puesto de manifiesto en la reunión, rara vez se había investigado el efecto de las intervenciones dietéticas sobre la gravedad de la psoriasis y, aunque se sabe que existe una relación entre la obesidad y la gravedad de la psoriasis, el mecanismo de acción de esta relación aún no está claro. [Beneficios y perjuicios del ayuno intermitente]

La importancia de la salud intestinal

Es por ello que este estudio pretendía aportar pruebas mecánicas para determinar si existe una relación entre la salud intestinal y las lesiones psoriásicas, así como descubrir los posibles beneficios la dieta basada en el ayuno intermitente modificado en el tratamiento de la psoriasis. [Quizá te interese: Un remedio casero para mejorar la salud de la piel]

"Habíamos observado resultados positivos en ratones con inflamación intestinal y psoriasis, con la inflamación en el intestino impulsando los síntomas cutáneos", comparte la investigadora postdoctoral del Departamento de Dermatología de la Universidad de Gante, la doctora Lynda Grine. "A través de la curiosidad científica y mi propia experiencia con el ayuno como musulmana, quería averiguar si la intervención dietética tendría los mismos efectos en los pacientes humanos con psoriasis", ha explicado.

La dieta de ayuno intermitente modificado es una forma de ayuno intermitente que requiere que los participantes restrinjan la ingesta de calorías durante un tiempo determinado. A menudo se considera una forma de ayuno más manejable, que permite a los participantes ajustar las reglas para acomodarlas a su vida personal. Entre las dietas de este tipo más populares se encuentran la dieta 16:8 (ayuno de 16 horas y comida de 8) y la dieta 5:2, siendo esta última la que se utilizó como intervención dietética para este estudio.

Se inscribieron en el estudio un total de 24 sujetos, con un grupo de 12 participantes a los que se les indicó que modificaran su dieta durante 12 semanas, y los otros 12 participantes continuaron con su dieta habitual. Reproduciendo la dieta 5:2, se pidió al grupo en ayunas que consumiera un total de 500 kcal dos veces por semana en 2 días no consecutivos, pudiendo consumir su ingesta calórica diaria habitual durante los 5 días restantes de la semana. Durante el ensayo, se excluyeron dos pacientes, uno debido al inicio del uso de antibióticos y otro por pérdida de seguimiento.

Objetivamente, el PASI (una herramienta utilizada para medir la gravedad y la extensión de la psoriasis) y la superficie corporal (BSA) no difirieron significativamente entre el ayuno y la dieta habitual, aunque el PASI se redujo en el grupo de ayuno.

Perdida de peso

El perímetro de la cintura y el peso fueron comparables a las 6 semanas, pero se redujeron significativamente en el grupo de ayuno en la semana 12 en comparación con el grupo de control. Así, los sujetos en ayunas informaron de una mejora significativa con mayor frecuencia en las semanas 6 y 12, mencionando menos descamación y engrosamiento, y el 30 por ciento de los pacientes también informaron de una disminución del picor. El estudio finalizará a finales de junio.

"El efecto de las intervenciones dietéticas en la salud de la piel es un campo de investigación estimulante en dermatología", ha expresado la profesora Marie-Aleth Richard, miembro de la junta directiva de la EADV y profesora del Hospital Universitario de La Timone, en Marsella. "Los resultados de este estudio se suman al creciente conjunto de pruebas que se están llevando a cabo para comprender la relación entre el intestino y la piel, con algunos resultados prometedores para los pacientes y el manejo de la enfermedad de la psoriasis", ha concluido Richard.