Perder peso es un objetivo que no siempre se puede cumplir. De hecho es un objetivo que en no pocas ocasiones pone en riesgo la salud de muchos. Los expertos en nutrición aseguran que fiarse de las dietas milagro puede traer más de una consecuencia negativa. Y es que dejar de lado un único producto o (al contrario) comer sólo una fruta en todo el día puede suponer la falta de vitaminas esenciales para el cuerpo. Lo único que consiguen quienes practican este tipo de restricciones es que cuando vuelven a su dieta habitual el “efecto rebote” les haga ganar varios kilos “del tirón”.

Pero ¿qué recomiendan los nutricionistas? Pues en primer lugar ser consciente de lo que ingieres en tu cuerpo y en segundo lugar hacer caso única y exclusivamente de los estudios científicos que aportan datos que están completamente contrastados.

En este sentido Miquel Girones, uno de los nutricionistas y expertos en dietas más seguido en redes sociales, compartió hace un tiempo una revelación con sus seguidores: comer 30 gramos de frutos secos al día ayuda a adelgazar. Y no, no es algo simplemente teórico. Varios estudios sometieron a pruebas a dos grupos de población: ambos consumieron el mismo tipo de dieta pero a uno se les dio frutos secos y a otros no. Finalmente adelgazaron más los que consumían sólo 30 gramos de frutos secos.

“Lo cierto es que no se sabe bien la razón, se cree que por el poder saciante de estos frutos”, afirmó Girones en su cuenta de Instagram en la que le siguen cientos de miles de personas. Lo cierto es que si te sacias antes de la comidas al final acabarás comiendo menos y, por lo tanto, engordando menos. Todo son ventajas con los frutos secos que, al final, son productos de comida real más que recomendables para la vida diaria.

Recuerda que sólo lograrás adelgazar si consigues caer en un déficit calórico. Es decir: si consumes más calorías de las que ingieres. Y aunque eso no es fácil hay pequeños trucos que te pueden ayudar. En el lado de la pérdida tienes que empezar a moverte más. Un mínimo de 15.000 pasos cada día (puedes controlarlo con una aplicación en tu móvil) que es lo que la Organización Mundial de la Salud considera básico para mantener un buen estado físico. Pero también es importante ir restando calorías vacías e innecesarias que son las que consumes, por ejemplo, con el alcohol o los refrescos azucarados que debes desterrar de tu dieta.