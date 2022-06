Aparecieron en los años ochenta y su éxito en el mercado es indiscutible. Su definición es sencilla: un alimento light es el que tiene un 30% menos de energía que su homólogo convencional. Es un alimento aligerado al que en general se ha sustituido su dosis de azúcar o grasa por ingredientes menos energéticos.

Sin embargo, los alimentos light. En estas líneas te desglosamos algunas de estas falsas creencias.

Adelgazan: Los alimentos light ayudan a que la dieta tenga menos energía pero no adelgazan, entendiendo por adelgazar la disminución del tejido graso del cuerpo. De hecho, por el momento, ningún alimento adelgaza. Esta falsa creencia está muy relacionada también con los errores que se cometen a la hora de seguir las llamadas dietas para adelgazar.

Tienen 0 calorías: Aunque un alimento light tenga un 30% menos de energía que el no light, esto no significa que tenga cero calorías. Hay alimentos con poca energía, pero sin calorías prácticamente sólo el agua y las infusiones.

Pueden tomarse en dosis libres: Ningún alimento puede tomarse en dosis libres. Primero, porque no es bueno el exceso de nada, pero es que, además, algunos alimentos light aportan una dosis notable de energía. Quesos, galletas o las famosas patatas fritas light pueden superar fácilmente las 250-300 kcal/100 g.

Son más sanos: No necesariamente. Depende de lo que se entienda por sano. En algunas ocasiones, los alimentos, al tener disminuida su dosis de grasa, por ejemplo, también pierden dosis de vitaminas. Esto es típico de los alimentos desnatados. Y a veces, lo light conlleva una dosis superior de aditivos. Sano no equivale a ligero, de la misma manera que energético no equivale a alimento nocivo.

Imprescindibles para hacer dieta: Se adelgaza cuando la energía que se ingiere es inferior a la que se necesita. Y en general se consigue con una dieta adecuada y más ejercicio. Para que la dieta sea adecuada no es imprescindible que haya alimentos light. Aunque un alimento light puede ayudar.

Los alimentos ´dietéticos´ y los ´light´: Dietético y light no es lo mismo. La denominación "dietético" se refiere a alimento con características especiales que lo hacen adecuado para un determinado colectivo. Puede ser un alimento con menos sal, sin gluten, sin lactosa... Los alimentos dietéticos pueden ser muy energéticos.