La alimentación es una gran aliada contra el estrés, una patología que afecta a miles de españoles y causante de buena parte de las bajas laborales. Seguir una dieta 'ad hoc' puede ayudarnos a reducir de una forma sana y rápida el estrés diario. A continuación de damos 10 pautas alimentarias que puedes seguir para calmar los nervios.

1- Consumir chocolate con moderación. Un estudio de la Universidad de Adelaida (Australia) reveló que el chocolate negro reduce la presión arterial y, por tanto, la hipertensión. Asimismo, otro estudio en EEUU concluyó que 40 gramos de este tipo de chocolate al día reducen los niveles de estrés en personas hipertensas.

2- Tomar un vaso de vino al día. Numerosos estudios han demostrado las bondades del vino siempre consumido de forma moderada. El vino es rico es polifenoles, unas moléculas que protegen frente al estrés oxidativo. Una investigación de la Universidad Complutense de Madrid puso de manifiesto que un vaso de vino tinto al día previene la ansiedad y el estrés.

3- Un par de nueces en el desayuno. Las nueces son ricas en antioxidantes. Solo un par de estos frutos secos a la hora del desayuno contrarresta los efectos biológicos relacionados con el estrés, como indica un estudio publicado en la revista 'Journal of the American College of Nutrition'.

4- Zumo de limón. Un zumo de limón por la mañana en ayunas favorece la regeneración de las células del hígado gracias a la gran cantidad de antioxidantes de este cítrico.

5- Frutas y verduras de color morado. La lombarda, los arándanos o la remolacha contienen anticianinas, unos pigmentos hidrosolubles que ayudan a reducir el estrés e incluso previenen el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

6- Al menos un yogur al día. El yogur regenera la flora intestinal y eleva la producción de serotonina, la hormona relacionada con la felicidad.

7- Beber leche. La ingesta de fosfolípidos, presentes en la leche, mejora el estado de ánimo y reducen el estrés, según un estudio de la Universidad de Trier (Alemania). La investigación demostró que adultos sometidos a niveles crónicos de estrés mejoraron su capacidad de reacción contra esta enfermedad, así como su capacidad cognitiva.

8- Infusiones. La manzanilla, la valeriana, la flor de naranja, la hierba luisa o la malva contribuyen igualmente a reducir los niveles de estrés al actuar como calmantes naturales.

9- Una barrita de regaliz siempre a mano. Además de rebajar el hambre sin aportar apenas calorías, tiene un enorme efecto antiestrés.

10- No olvides las especias. Añade perejil, orégano o canela a tus platos. Estas especias relajan los sentidos y mejoran el bienestar y el estado de ánimo.