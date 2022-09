Cada vez más investigaciones muestran una asociación entre ver la televisión y un mayor consumo de alimentos y un estilo de vida más sedentario. Ahora, un nuevo estudio de la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York, Estados Unidos, señala que no toda la televisión es igual, sino que algunos programas, como las películas de acción, pueden llevar a las personas a comer dos veces más que otros espacios televisivos.

"Detectamos que si se ve una película de acción, los refrigerios que se llevan a la boca también tienen más acción", afirma el autor principal del estudio, Aner Tal. "En otras palabras, cuanto más distrae el programa que se está viendo, se tiende a comer más", añade este investigador de este trabajo, cuyas conclusiones se publican en 'The Journal of the American Medical Association: Internal Medicine'.

En el estudio, realizado por expertos de 'Cornell Food and Brand Lab', en Estados Unidos, 94 estudiantes universitarios comieron 'M&Ms', galletas, zanahorias y uvas mientras veían 20 minutos de programación de televisión. Un tercio de los participantes visualizaron un segmento de la película de acción 'The Island' ('La isla'); un tercio observó un trozo del programa de entrevistas 'The Charlie Rose Show' y una tercera parte de los participantes en el análisis observó el mismo segmento de la película pero sin sonido.

"Las personas que vieron 'La isla' comieron casi el doble de piscolabis, un 98 por ciento más que los que siguieron el programa de entrevistas", revela el coautor Brian Wansink, autor de 'Slim by Design' (de próxima publicación) y profesor y director del 'Cornell Food and Brand Lab'. "Incluso aquellos visualizaron 'The Island' sin sonido comieron un 36 por ciento más", añade.

Además, los individuos que participaron en este estudio que siguieron el contenido de acción que distrae más también consumieron más calorías: 354 calorías consumidas por los espectadores de 'La Isla' (314 calorías en el caso de los que la visualizaron sin sonido) en comparación con 215 calorías de los que siguieron 'The Charlie Rose Show'.

"Los programas más estimulantes que son de ritmo rápido e incluyen muchos cortes de cámara, realmente atraen y distraen la atención de lo que se está comiendo. Pueden hacer que una persona coma más porque está prestando menos atención a la cantidad que está metiendo en su boca", detalla Tal. Por ello, los programas que involucran más a los espectadores podrían terminar siendo peor para sus dietas.