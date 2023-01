Muchos de los que se plantean adelgazar y perder grasa acaban recurriendo a la calculadora para tratar de averiguar cuántas calorías deben ingerir al día de acuerdo a las que gastan. Pero este reto es más bien mental y de tenacidad y sensatez que una cuestión matemática y, si bien es correcto calcular calorías, se puede hacer de forma estimativa y sin obsesionarse.

Lo primero que hay que tener presente es que se trata de una carrera de fondo y que los esprints demasiado intensos pueden ser contraproducentes. Solo así se podrá evitar el temido efecto rebote: que después de perder peso con un planning muy agresivo de dieta y ejercicio este se recupere o incluso se gane más tras acabar el plan al no poder mantener un estilo de vida saludable y recuperar los malos hábitos.

Por eso, lo mejor es diseñar una estrategia que permita ser sostenida a lo largo de la vida: no es necesario, y casi siempre es contraproducente, morirse de hambre ni matarse horas y horas en el gimnasio. Esta es la pregunta clave: ¿seré capaz de mantener a diario en mi vida el estilo y las pautas que me planteo?

En cualquier caso, el hecho científico es que hay que conseguir estar en déficit calórico para empezar a quemar grasa del cuerpo. Y la vía para conseguirlo es cuidar la dieta y una vida activa, con ejercicio físico. A partir de ahí, no hay que obsesionarse con el concepto de "déficit calórico" al igual que no hay que obsesionarse con subirse a la báscula cada día. La obsesión no lleva a ningún lado, recuerdan los expertos.

Sergio Peinado, entrenador especialista y licenciado en educación física, lo expresa con claridad en las redes sociales, donde es uno de los más seguidos en España en este ámbito. Él establece que el déficit calórico debe ser ligero, no abrupto. Una clave importante para conseguir el objetivo de adelgazar.

"No cometas este error: excederte con el déficit calórico. ¿Cuánto es lo ideal? Las recomendaciones suelen estar alrededor en un déficit ligero (alrededor de 300-500 kcal de déficit), algo sencillo que puedas mantener en el tiempo y que no implique morirte de hambre. Es por eso que la mayoría de las dietas ‘milagrosas’ fracasan: no son sostenibles en el tiempo y lo hacen pasar mal a la persona, así que en cuanto puede deja de hacerlo y al final no sirve para nada", explica con claridad Sergio Peinado.