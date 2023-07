El mes de enero es época de cambios y de desintoxicación. No en vano la Navidad es uno de los momentos del año en el que más comemos y en enero todos tenemos como objetivo adelgazar y perder peso de una forma sana y saludable. Por eso tenemos que coger nuevos hábitos. Y uno de los mejores es fiarse de la fruta y la verdura para perder peso. Adelgazar es fácil si se hace de forma saludable. Fiarte de dietas milagro y de opciones poco saludables sólo va a hacer que ganes de pronto tanto peso como has conseguido perder con el trabajo de días o de semanas. Teniendo en cuenta esto, que el cambio en los hábitos de alimentación siempre te tiene que llevar a una vida más sana y que la cena es la comida que menos grasa tiene que tener, hoy te traemos una opción para la última comida del día que es a la vez sana y saludable. Se trata de los batidos de frutas y verduras.

La ecuación es sencilla. Se trata de hacer algo sano, fácil de preparar y que no engorde para comer unas horas antes de ir a dormir (recuerda que es importante no irse a la cama con hambre ni tampoco justo después de cenar: si haces lo primero al día siguiente te darás un atracón con el desayuno y estropearás todo lo que has avanzado). Ahora en invierno lo más sencillo de hacer son cremas: las puedes tomar calientes y en ellas puedes combinar muchos tipos de frutas y verduras. (Por ejemplo puedes hacer una crema de calabacín o un pisto de berenjena, tomate, cebolla y calabacín). Pero también puedes optar por una bebida de las que popularmente se denominan “quemacalorías” y que te permiten perder todo ese peso que te sobra.

Basta con que en la batidora mezcles las verduras que más te gusten o te apetezcan con un poco de agua que haga la mezcla un poco más liviana y un poco de fruta que te permita un sabor un poco más dulce. ¿Un ejemplo? Mezcla pepino, pomelo, espinacas y jengibre (este último en una pequeña dosis). Si utilizas una batidora americana lo tendrás listo en apenas unos minutos y podrás disfrutar de una cena mucho más sana de lo que estás acostumbrado. (Lee aquí "El superalimento de moda que te va a ayudar a perder peso").

Como siempre recomiendan los nutricionistas que tengas mucho trabajo no es, para nada, una excusa para dejar de comer bien. Más bien al contrario. El exceso de jornada laboral te obligará a planificarte mejor. Aprovecha los días de descanso para elaborar un calendario de comidas y de lo que no te puedes perder.