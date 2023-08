Está de moda. La gente lo usa en el desayuno, en las ensaladas, como aperitivo o acompañante. Es además un alimento con muchas propiedades. El aguacate cada vez está presente en más casas españolas que tiene grandes propiedades para una dieta completa y saludable.

El aguacate es una de las frutas más vendidas hoy en día en España, pero muchos desconocen cuáles son las señales de que se ha echado a perder. Sorprende porque esta fruta con tantos beneficios para nuestro organismo debe tirarse a la basura cuando llega el momento, pero no muchos no reparan en ello.

Por ejemplo, si la piel se hunde cuando simplemente estamos tocando el aguacate quiere decir que está muy maduro: cómetelo antes de que sea demasiado tarde. Si las abolladuras son profundas, tíralo.

Si la piel se ha ennegrecido (es decir, no es verde oscura o marrón), deshazte del aguacate.

La carne ha de ser amarillo por dentro (con algunos trozos próximos a la piel verdes). Si es marrón o negra, quiere decir que tendrás un aguacate en mal estado.

Si su sabor o su olor es desagradable, haz caso a tus cinco sentidos y tíralo.

Finalmente, si tiene moho, evidentemente tendrás que despedirte del aguacate por mucho que te guste.

Con estos consejos, podrás evitar ponerte malo al comer un aguacate que no se encuentre en buen estado. O, por lo menos, evitarás comerte un aguacate de esos cuyo sabor ya no es nada agradable. Son señales de alarma que debes tener en cuenta a la hora de consumir este producto.

El truco del aguacate

También hay un sencillo truco para saber si un aguacate está en estado óptimo a la hora de comprarlo, algo que es difícil de percibir sin conocimientos y si no nos lo hace el frutero o la frutera. Es importante, pues muchas veces uno lo quiere para que esté para comer en el momento y otras veces para que esté en su punto en unos días. Lo que nadie quiere es llevarse para casa un aguacate demasiado maduro y pasado. No en vano, el precio de esta fruta no es precisamente bajo.

Por eso, es tremendamente útil conocer un truco para saber de un vistazo en qué punto de maduración está el aguacate, sin necesidad de manosear todos todas las piezas expuestas en la frutería. Se trata, a su manera, de una alarma que, en función de su color, nos avisa de cómo está el aguacate en cuestión.

Simplemente se trata de observar el agujerito que queda al descubierto en el lugar donde se ubicaba el trozo de ramita que unía el fruto al árbol. El color del interior de ese agujero dirá mucho del aguacate: si está verde, es que el fruto aún no está óptimo para su consumo; si ya ha adquirido un tono amarillento, es que el aguacate está en su punto; y, sin embargo, si su color ya es marrón, es que está pasado.