¿Quieres perder peso y no sabes cómo? Los nutricionistas, que son los que realmente saben cómo funciona tu cuerpo y la alimentación, tienen la respuesta. Recuerda que lo más importante es que nunca te fíes de dietas milagro o de consejos que te prometen bajar cinco kilos en cuatro días. Tienes que ponerte en manos de profesionales para llevar una dieta sana y equilibrada y, de paso, para controlar lo que comes y lo que bebes, que también es importante. Aquí te dejamos las siete reglas de oro para perder peso elaboradas por el nutricionista Miquel Girones.

Déficit calórico

Parece de lógica. Tienes que gastar más calorías que las que ingieres. En internet puedes encontrar muchas calculadoras nutricionales para ver si lo estás haciendo bien. Vigila, por ejemplo, que comes y cenas con agua. Así dejarás de ingerir unas 600 calorías al día.

Levanta pesos pesados

Sobre todo a partir de los 40 años cambia el metabolismo por lo que es muy importante que no te dediques sólo a salir a correr. Un entrenamiento de levantamiento de pesos también es fundamental.

Abundante verdura en los platos

¿Sabes la regla del 80 / 20? La conocen todos los nutricionistas y habla de la importancia de llenar tu plato de verduras. También conseguirás grandes avances si cambias tu postre por una fruta.

Proteína en cada comida

Empieza a comer comida real, aléjate de los prefabricados alimenticios llamados ultraprocesados y mete proteína en cada comida para darte energía. Aquí tienes, por ejemplo, cómo hacer un buen desayuno.

Duerme 7-8 horas al día

Es importante dormir y descansar. Si lo haces bien afrontarás la jornada con mucha más energía y ganas.

Controla las calorías líquidas

Ya te lo dijimos al empezar este reportaje. Es tan importante lo que comes como lo que bebes. Por ejemplo los zumos pueden perjudicarte para perder peso: no masticas (por lo que al cerebro le llega la señal de que se está saciando) y, además, comes mucha fruta en demasiado poco tiempo.

Ten constancia y paciencia

La pregunta de Girones es clara en este sentido. ¿Pretendes ganar (bueno, más bien perder) en apenas una semana los kilos que has ido ganando a lo largo de los años? Tienes que ser realista y saber que la paciencia y la constancia son claves a la hora de obtener resultados y de perder peso. En cuanto empieces a ver los primeros resultados todo irá por el libro y será mucho más fácil que alcances tu objetivo.