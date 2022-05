Los entrenadores personales insisten muchas veces en que los que hacen deporte en ocasiones se obsesionan demasiado con la necesidad de hacer ejercicios aeróbicos como correr o ir a clase de spining. Y perder peso es, en el fondo, mucho más fácil que todo eso. Si nunca has hecho deporte o al menos no lo has hecho en el campo profesional tienes que saber que hay pequeños gestos que puedes hacer en el día a día con los que vas a conseguir perder peso.

Uno de ellos es bailar. Tal y como lo lees. Si te pones música en casa y te mueves bailando durante media hora diaria conseguirás quemar 400 calorías al día. Eso, sumado a un estilo de vida saludable puede hacer que tu cuerpo cambie. La receta para adelgazar es la más sencilla que hay. Todos los nutricionistas están de acuerdo en que no vas a perder peso si no caes en el denominado déficit calórico. Es decir: si no ingieres menos calorías de las que gastas a lo largo del día. Por eso es tan importante moverse. Bailar va a ayudar además a que estés más alegre. Y puedes incluso hacerlo mientras realizas las tareas del hogar. El baile mañanero lo puedes combinar también con otros pequeños trucos que van a mejorar tu salud y van a contribuir a que pierdas esos kilos de más que a veces llegan incluso a acomplejar a muchos. ¿Un ejemplo? Dejar tu coche a dos manzanas del trabajo o incluso ir en transporte público y bajarte un poco antes va a hacer que andes diez minutos y eso va a significar otros cientos de calorías menos. También puedes subir a tu casa por las escaleras en lugar de hacerlo por el ascensor o comprarte una pulsera de actividad que te recuerde cada determinados minutos que te tienes que mover. Pero también tenemos otros pequeños trucos que te pueden ayudar a mejorar los resultados. El primero de ellos es el que más repiten los nutricionistas de forma constante: tienes que dejar de tomar cerveza o vino con las comidas y pasarte al agua o a los refrescos zero. Además puedes renunciar al azúcar. Eso sí que va a mejorar tu salud y te va a cambiar la vida. Normalmente ya consumimos mucho azúcar en nuestro día a día por eso puedes sustituir esta sustancia por estas otras que te ofrecemos en esta lista y que también te van a endulzar.