Es sabido por todos que existen millones de métodos que prometen resolver para una de las preocupaciones más repetidas entre la población respecto a su salud, adelgazar. Todos hemos escuchado hablar de productos como pastillas quemagrasas, electro estimuladores, fajas abdominales... Pero sin duda, este 2022 nos ha dejado uno de los artículos más extraños respecto a la pérdida de peso. No son más ni menos que unos pendientes biomagnéticos en forma de pegatina que se colocan en los lóbulos y que, mediante presión al más puro estilo acupunturista, ayudan a estimular el flujo de sangre y en consecuencia, propiciar una posible pérdida de peso.

Los fabricantes de este tan curioso objeto prometen mejorar el sistema metabólico y estimular mejor la grasa tras su utilización. Su aplicación ayudará a las personas que sufren de cintura gruesa y estreñimiento a mantenerse delgados y saludables. Además, advierten de que es una posible solución perfecta especialmente para aquellos que no hacen ejercicio, son débiles u obesos.

La pegatina es muy fácil de utilizar. Se retira el adhesivo y se coloca la pegatina en el lóbulo de la oreja, aunque también se puede aplicar en el ombligo si se prefiere. Lo ideal según el fabricante es utilizarlo a diario o una vez cada dos días, en concreto, por la noche.

Lo bueno de este producto es que no utiliza químicos ni fármacos. Los imanes están compuestos por ingredientes botánicos naturales, seguros y no irritantes, como extracto de varias plantas no dañinas para el organismo. Además, las pegatinas no darán sensación de humedad debido a su transpirabilidad, por lo que son ideales para utilizar en todo momento.

La acupuntura como cura de enfermedades

De momento no hay evidencia científica de su efectividad, por lo que se considera una pseudociencia y, como tal, forma parte de una de las múltiples terapias que constituyen la medicina alternativa. Al ser acupuntura, responde a los principios taoístas que aseguran que, mediante pinchazos en determinados puntos concretos de las orejas, podremos aliviar, incluso curar algunas enfermedades.

Muchos de los usuarios aseguran que, además de adelgazar, han reducido cuantitativamente sus noveles de estrés y ansiedad, han podido reducir la retención de líquidos, e incluso han mejorado de problemas de hipertensión, de dolor crónico, desintoxicación de drogas adictivas, y alivio de náuseas estomacales. Sin embargo, recordamos que todo esto no está demostrado científicamente, por lo que se recomienda encarecidamente que si sufre de alguna de estas molestias, lo mejor es visitar a un especialista.