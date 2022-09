Es hora de ponerte en forma. Por salud o para perder esos kilos de más que has ido ganando a lo largo del invierno. ¿Estás decidido? Pues tenemos una buena noticia para ti: adelgazar es más fácil en verano: tienes más tiempo libre y el tiempo se porta mejor para dejarnos hacer ejercicio en el exterior. De manera que no necesitas un gimnasio. Aquí te dejamos unas rutinas que unidas a otros consejos que te contamos en su día (y que puedes repasar aquí) harán que pierdas esos kilos de más con los que no te quieres ver en la playa

Camina No te canses de caminar. Muchos expertos coinciden en señalar que andar es uno de los ejercicios más básicos pero también más completos que existen. De hecho la Organización Mundial de la Salud asegura que para estar en forma hay que caminar más de 10.000 pasos al día. Estaría bien que te propusieras como reto caminar al menos media hora seguida al día. Deja el coche en casa y vete al banco o al supermercado caminando. Pero no elijas la oficina que tienes cerca de casa: escoge otra y así tendrás una excusa para hacer ejercicio. Si es posible y te cuadra hazlo después de comer o cenar. Hay estudios que señalan que moverse 15 minutos después de cada comida ayuda a adelgazar: ¿lo probamos? Sube por las escaleras Llegas a casa. Vives en un cuarto. Y esperas al ascensor. Nunca te has planteado cambiar de hábito pero quizá es el momento. Empieza a subir escaleras. Estamos de acuerdo que los primeros días te costará más pero acabarás acostumbrándote y tienes que saber que subir escaleras es uno de los ejercicios que más calorías puede quemar (unas 40 si subes 5 pisos) y que más acelera tu metabolismo. Coge la bicicleta Estamos en verano. Desplazarte por la ciudad es más cómodo, más ecológico y más rápido si lo haces en bicicleta. Además si tienes que ir todos los días a trabajar (o si te decides a hacer una pequeña ruta todos los días si estás de vacaciones) será más fácil perder peso. Lo harás casi sin enterarte y descubriendo nuevos lugares. Conduce, eso sí, con precaución. Las ciudades están cada vez más preparadas para la bicicleta pero eso no impide que tengamos que tener la conciencia de que en la bici estamos a los mandos de un vehículo con lo que eso conlleva Haz sentadillas Las clásicas sentadillas son un ejercicio sencillo que puedes hacer mientras tiendes la ropa, mientras esperas a que acabe el lavavajillas o delante de la televisión. Por algo entre los profesionales a las sentadillas se las conoce como las reinas del ejercicio: permiten poner en forma todo el cuerpo. Ten en cuenta que es muy importante saber hacerlas. Tienes que empezar con los pies abiertos y mirando hacia afuera a la altura de los hombros. Para mejorar lo que hacen muchos es utilizar un balón. Si no se te cae de entre las piernas las sentadillas las estás haciendo bien. Abdominales Otro ejercicio que puedes hacer en muy poco tiempo y con el que lograrás resultados visibles en apenas unos días. Eso sí: también es importante hacer bien las abdominales. Y sobre todo, se progresivo. No empieces con 15 minutos al día porque te agotarás. Lo importante es la constancia así que a por ello. Y sobre todo recuerda que también es importante comer bien y no abusar del alcohol.