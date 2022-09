Hay que hacer ejercicio varias veces por semana para lograr no solo encontrarte bien delante del espejo, como algunos cree, sino para estar también en unas buenas condiciones físicas y saludables. Ahora que comienza el nuevo año serán muchos los que quieran comenzar a hacer deporte o tomárselo más en serio que hasta ahora, pero a veces la pereza y las ganas no nos dejan avanzar. Por ello queremos contarte cual es el secreto para no perder la costumbre de hacer ejercicio varias veces por semana sin que esto acabe por aburrirnos.

Si quieres conseguir una buena rutina de trabajo y convertir esa hora que vas a estar en el gimnasio en algo placentero te contamos un buen truco para conseguir que calzarte unos playeros no te de pereza. Muchas veces comenzamos con muchas ganas nuestros ejercicios, pero vamos perdiendo esas ganas con el paso de las semanas. Para que esto no ocurra tenemos que darle a nuestra actividad unas pautas que la organicen, la desarrollen y finalmente, y como punto más importante, nos de una recompensa. Ahí es donde radica el éxito. Todo esfuerzo obtiene una recompensa se suele decir. Cuando hacemos ejercicio nuestro cuerpo descarga endorfinas, algo que mentalmente nos estimulará, pero en ocasiones necesitamos algo más, por ejemplo, un poco de chocolate. Ahí tenemos nuestra recompensa. Si asociamos el placer de disfrutar de un poco de chocolate tras un gran despliegue físico pronto nuestra mente adoptará una forma positiva al hecho de tener que ir al gimnasio. Nuestro cerebro comenzará a recordar ese ciclo que comienza por ejemplo con el momento en el que nos calzamos los playeros, continúa con la sesión del gimnasio y finaliza con nuestro pequeño premio en forma de chocolatina. Cuanto más tiempo pase esto se automatizará y finalmente lograremos lo que buscamos, que nuestro esfuerzo se convierta en hábito y si lo hemos hecho bien y tenemos un poco de suerte incluso con seguiremos que no necesitemos si quiera que premiarnos con un poco de chocolate. ¿Qué conseguimos teniendo una buena rutina con el deporte? Pues por lo general la gente que coge una dinámica de ejercicio que le lleva a tener un buen calendario de sesiones comienza a comer mejor y también a ser más positivo y más productivo, no solo en el trabajo, sino también en su vida cotidiana. Este consejo seguro que te vendrá bien para lograr organizarte mejor de cara a aguantar todo el año haciendo deporte y con el mejor de los resultados.