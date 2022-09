Adelgazar no es fácil pero tampoco es una tarea que conlleve un esfuerzo descomunal. Para perder peso no hace falta ir al gimnasio todos los días. Ni mucho menos. Hay dos cosas fundamentales y que tienes que tener en cuenta a la hora de adelgazar: es importante mejorar tu alimentación y moverte más pero eso no quiere decir que tengas que hacer dieta ni que debas ir al gimnasio tres veces por semana. Ni mucho menos. En lo que respecta a la alimentación tienes que seguir tres normas básicas: sustituir la comida insana por frutas y verduras, tener cuidado con lo que bebes (el agua es lo mejor siempre y en cualquier circunstancia), y seguir la regla del 80/20 que aquí te contamos. Pero, ¿y en lo que respecta a moverse?

La Organización Mundial de la Salud asegura que para estar saludable tienes que moverte entre 7.000 y 8.000 pasos al día. Sólo con ese movimiento (serán unos 8 kilómetros más o menos cada 24 horas) ya puedes prevenir enfermedades como la obesidad. Pero si haces un esfuerzo un poco mayor, sólo de 7.000 pasos más, puedes incluso perder peso o adelgazar. De hecho superar esa barrera, la de los 15.000 pasos al día, se ha convertido en un objetivo que se han marcado como “reto viral” los nutricionistas en internet. Cómo puedes conseguirlo Medir los pasos que haces en tu día a día es sencillo. Sólo tienes que hacerte con una pulsera inteligente o con una aplicación para el móvil (el iPhone por ejemplo tiene la aplicación Salud ya de serie). Gracias a estos dispositivos lograrás los mejores resultados. Lograr los 7.000 pasos al día es sencillo si te organizas. Lo importante también es que lo hagas a lo largo del día. Divide tu jornada laboral. Busca excusas para ir a buscar un documento o para ir al baño y así lograrás sumar más pasos. Cuando acabes la jornada, antes de tirarte en el sofá da un paseo. Si lo necesitas busca excusas: vete a un supermercado más lejano que el que tienes debajo de casa o sube a casa por las escaleras dejando de lado el ascensor. La presión grupal también puede funcionar. Convence a tus amigos para ver si juntos empezáis a caminar o a correr. Si haces deporte y corres unos cinco kilómetros ya habrás conseguido más de 8.000 pasos al día. Otras ventajas Al moverte más descansarás y dormirás mejor, eso mejorará tu metabolismo, lo acelerará y hará que te sientas mejor.