Las Navidades están a la vuelta de esquina y aunque casi todo lo que traen es bueno, existen detalles que debemos cuidar para que no afecten a nuestra salud.

Las grandes comidas y cenas, el mayor consumo de alcohol y de dulces, los desplazamientos, se van a repetir durante los próximos días, como cada año, ahora que el coronavirus ha dejado de ser un peligro importante. Y ojalá que siga así para siempre.

Por eso, la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) y su Fundación quieren llamar la atención sobre algunas medidas esenciales que pueden compatibilizar un cuidado bucodental mínimo con los “inevitables” excesos de la Navidad.

8 de cada 10 españoles tienen algún problema de encías

Las enfermedades bucodentales en general, y las enfermedades periodontales (gingivitis y periodontitis) en particular, se encuentran entre las más prevalentes del ser humano.

Se estima que al menos 8 de cada 10 españoles mayores de 35 años presenta algún problema relacionado con las encías.

Por eso una relajación temporal en las medidas de higiene bucodental con motivo de las vacaciones, los viajes, las fiestas… puede ser un factor desencadenante de una enfermedad de las encías, un agravamiento de éstas y/o un empeoramiento de la salud general (aumento de peso, hipertensión, hipercolesterolemia…).

Así, los especialistas en salud bucodental, enumeran un decálogo de recomendaciones que debemos seguir.

Es importante vigilar qué y cuánto se come, con especial atención a los dulces navideños. Mazapanes, turrones, polvorones son productos que contienen gran cantidad de azúcar, responsable de la aparición de caries.

Así que, aunque no nos privemos de probarlos, lo mejor es no comerlos todos los días y, sobre todo, no picar entre horas.

Salir de casa estas vacaciones o tener alguna comida fuera no puede ser una excusa para dejar de cepillarse los dientes, al menos antes de meternos en la cama.

Existen cepillos de viaje, más pequeños o plegables que puedes llevar en el bolsillo o en el bolso. El objetivo no es solo eliminar los restos de comida, sino también evitar la formación de placa bacteriana, previniendo así los problemas de inflamación de las encías.

Cuida tu sensibilidad dental. Hay un gran número de bebidas que son ácidas y que no se suelen identificar como tales como el vino, la cerveza, los refrescos, los zumos e incluso las infusiones de frutos rojos.

Si ya sientes tus dientes sensibles al comer, beber o al cepillarte, estas bebidas ácidas incrementarán esa sensibilidad aún más. Un tratamiento específico recomendado por tu dentista y el control en el consumo de estos ácidos ayudará a aliviar la hipersensibilidad dental.

Evita que se manchen tus dientes . El vino tinto, el café, el té los refrescos de cola o el chocolate negro consumidos en exceso provocan manchas en la dentadura. Evítalos. Y por supuesto, el tabaco tampoco es buena opción si quieres mantener tus dientes blancos.

. El vino tinto, el café, el té los refrescos de cola o el chocolate negro consumidos en exceso provocan manchas en la dentadura. Evítalos. Y por supuesto, el tabaco tampoco es buena opción si quieres mantener tus dientes blancos. ¿Y qué alimentos perjudican más a mis dientes? Seguramente los alimentos que más caries provocan de los que vamos a consumir en estas fechas serán los postres y dulces típicos navideños. De todos ellos, los tres que más pueden aumentar este riesgo son las frutas escarchadas, el guirlache y el mazapán.

Como lo más seguro es que no podamos resistir la tentación de comerlos, lo mejor es ingerirlos siempre en las comidas, porque se libera más saliva. Tampoco es muy recomendable comer dulces pegajosos o que se disuelven con lentitud.

Por supuesto, ¡cuidado con el turrón duro o el marisco! Morder alimentos duros con los dientes puede romperlos, sobre todo si tenemos empastes o carillas , ya que pueden fracturarse o despegarse.

Morder alimentos duros con los dientes puede romperlos, , ya que pueden fracturarse o despegarse. Se puede prevenir el mal aliento . Para ello, además de los dientes, no olvides cepillar la lengua . Un aliento fresco forma parte de tu aspecto ante los demás y es importante evitarlo para estar impecable en estas fiestas.

. Para ello, además de los dientes, . Un aliento fresco forma parte de tu aspecto ante los demás y es importante evitarlo para estar impecable en estas fiestas. Y ¿qué tal si intentas dejar de fumar? Con el inicio del año nuevo llegan también los buenos propósitos y tu salud, no sólo bucal, te lo agradecerá.

Con el inicio del año nuevo llegan también los buenos propósitos y tu salud, no sólo bucal, te lo agradecerá. Aprovecha las vacaciones laborales y escolares para acudir al dentista y revisar tu salud bucal.

y revisar tu salud bucal. Como nos quedan meses por delante en los que seguir conviviendo la Covid-19, extrema las medidas de seguridad. Los cepillos dentales y demás útiles de higiene bucodental no se han de compartir. Ni siquiera los colutorios. Evita poner los cepillos de los diferentes miembros de la familia en el mismo vaso . Aleja los cepillos de del inodoro y si has superado la infección por coronavirus, cambia de cepillo dental.

. Aleja los cepillos de del inodoro y si has superado la infección por coronavirus, cambia de cepillo dental. Y puedes aprovechar y regalar salud dental.

En cualquier caso, desde la Sociedad Española de Periodoncia, señalan que si no fuera posible seguir este decálogo, al menos hay que mantener obligatoriamente el cepillado dental antes de acostarse, ya que la disminución del flujo salivar cuando se duerme hace que haya cambios en el pH, lo que incrementa el riesgo de aparición de complicaciones en la salud bucal.