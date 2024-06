Recomendaciones del psiquiatra para afrontar los exámenes de la EBAU.

Quedan ya muy pocos días (horas en algunos sitios) para que muchos estudiantes se sometan a uno de los exámenes más importantes de sus vidas, las pruebas de acceso a la universidad o EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), antes selectividad. Esta prueba va a marcar en muchos casos el futuro profesional de muchos jóvenes, con lo que la presión emocional a la que se ven sometidos es enorme.

Por eso, es fundamental saber llevar de la mejor manera posible este momento ya que, si no se organiza bien puede generar altos niveles de ansiedad y estrés, tanto para los estudiantes como para sus familiares.

Los exámenes de la EBAU provocan altos niveles de ansiedad y estrés entre los estudiantes. / Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

El impacto emocional de la selectividad

Tal como explica el doctor Víctor Navalón, psiquiatra del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre,:

"Quienes atendemos a los adolescentes, sabemos que la presión de estudiar y rendir bien en los exámenes puede generar altos niveles de estrés y ansiedad. La incertidumbre sobre el resultado, la competencia con otros candidatos y la carga de contenido para estudiar pueden afectar su salud mental”.

Hay varias razones que explican este pico de estrés y ansiedad. “Bien por nerviosismo y presión, -afirma el doctor Navalón-, ya que la incertidumbre sobre el resultado, la competencia con otros candidatos y la sobrecarga de contenido de estudio puede generar este estado. Los jóvenes se sienten evaluados y temen no estar a la altura”.

Aunque hay otros factores como “el miedo al fracaso, el temor a no obtener una buena calificación o a “quedarse en blanco” durante el examen puede ser abrumador”. Este miedo puede afectar su concentración y rendimiento.

Además de todo esto hay otro factor a tener en cuenta: las expectativas personales y sociales. “Algunos jóvenes a menudo pueden sentir la presión de tener que cumplir con las expectativas de sus familias, amigos y sociedad en general”, subraya el especialista.

Recomendaciones para afrontar la EBAU en las mejores condiciones mentales

Sea por la razón que sea, lo cierto es que los nervios están a flor de piel, por ello, el doctor Navalón facilita una serie de recomendaciones para afrontar los examenes de la EBAU:

Realizar técnicas de relajación.

Es esencial que los estudiantes aprendan y realicen alguna técnica de relajación, como la respiración profunda o la meditación. “Estas prácticas ayudan mucho a reducir la tensión muscular y a mantener la calma”, señala el experto en psiquiatría.

Control de pensamientos negativos.

Pensar en que no se va a aprobar el examen o que no se va a conseguir nota suficiente para los estudios soñados no ayuda en nada. Por eso, es importante que los estudiantes identifiquen y cuestionen todos esos pensamientos negativos. Además, relativizar las consecuencias de no alcanzar ciertos objetivos puede aliviar la presión.

Planificación y organización.

“Establecer un horario realista y dividir el contenido en secciones manejables evita el agobio y la fatiga”, señala el doctor Navalón.

El descanso es esencial.

No se deben sacrificar horas de descanso para conseguir más horas de estudio, porque el sueño es esencial para la concentración y el rendimiento. Si, además, podemos evitar las bebidas estimulantes, mejor.

Dieta equilibrada.

También comer de forma saludable va a mejorar la energía y la concentración necesarias para afrontar el examen.

No se deben sacrificar horas de descanso para conseguir más horas de estudio. / Freepik.

Apoyo social y emocional.

Compartir preocupaciones con amigos, familiares o profesores alivia la carga emocional. Es importante también tratar de evitar comparaciones con otros estudiantes, porque no se debe olvidar que cada persona tiene un ritmo de aprendizaje diferente.

Perspectiva:

“Recordar que la selectividad es solo una parte de la vida. El bienestar personal es fundamental”, apunta el experto.

Y el especialista concluye con 5 "máximas" que debemos tener en cuenta: