Cada dos minutos muere una mujer de cáncer de cuello uterino: así "ataca" la enfermedad sexual que más casos provoca

La infección del virus del papiloma humano (VPH). Se trata de la infección de transmisión sexual más frecuente que pertenece a un grupo de virus que casi siempre son asintomáticos, excepto cuando producen verrugas genitales.

La infección por VPH se considera de transmisión sexual, porque en la mayoría de los casos, el virus vive en los epitelios (piel y mucosas) genitales. Se necesita contacto directo e intenso. Un contacto tipo toque, no transmite la infección.

No es necesario que haya penetración para que se produzca la infección. También se puede transmitir a otros territorios como la oro-faringe, la garganta, por sexo oral.

Lo mismo ocurre con la región anal, aunque no haya relaciones anorreceptivas (penetración anal).

Con la doctora Mercedes Herrero Conde, ginecóloga y sexóloga y considerada una eminencia en esta enfermedad, resolvemos las dudas más frecuentes que rodean al Virus del Papiloma Humano (VPH), que se puede prevenir eficazmente a través de la vacunación, disponible en España.

¿Por qué siempre se ha asociado esta infección a la promiscuidad?

Todas las infecciones de transmisión sexual tienen esa connotación. Pero no es cierto. Puedes contraerla con un solo contacto sexual. Es cierto que cuantos más contactos y con más parejas diferentes, más riesgo asumes. Pero es una cuestión de suerte.

La enfermedad afecta tanto a hombres como a mujeres, no depende de la orientación ni está necesariamente relacionada con la promiscuidad sexual.

La vacunación, clave frente a la infección del VPH y posibles lesiones asociadas de cáncer de cérvix / EP

¿El VPH produce cáncer? ¿Qué relación tiene con los cánceres de útero o cérvix?

Los virus VPH se dividen en dos grandes grupos, bajo y alto riesgo:

Los de bajo riesgo , son responsables de las verrugas genitales y la papilomatosis laríngea . Son enfermedades benignas, pero muy recidivantes, es decir, que se pueden repetir en el tiempo y pueden tardar en eliminarse.

, son . Son enfermedades benignas, pero muy recidivantes, es decir, que se pueden repetir en el tiempo y pueden tardar en eliminarse. Los de alto riesgo, son los asociados a cambios en las células que pueden devenir en lesiones pre-malignas o cáncer. Son varios genotipos, pero los responsables de la mayoría de las enfermedades son los números 16 y 18.

¿Afecta de igual manera a hombres y mujeres?

Se calcula que el 80% de la población sexualmente activa contraerá el virus alguna vez, tanto hombres como mujeres. Los estudios nos muestran que la cantidad de hombres portadores (con presencia de virus) es mayor que la de mujeres.

Vacunación VPH / Bernardo Rodríguez

¿Cuál sería el perfil del paciente infectado con el Virus del Papiloma Humano?

Cualquiera que haya tenido contacto sexual con otra persona. Se trata de un patógeno humano obligado, es decir, no hay reservorios de la infección en animales, como ocurre en otras infecciones.

¿El preservativo es la única barrera de protección?

Es la mejor barrera física que tenemos. También los campos o barreras de látex para el sexo oral a mujeres. El problema es que no protege del todo.

Al ser una infección del área genital, el preservativo no la cubre totalmente y puede no usarse desde el comienzo de la relación sexual.

El preservativo femenino sí que puede usarse desde el comienzo de la relación sexual, pero son muy poco utilizados.

¿Por qué es importante la vacuna contra el VPH?

La vacuna VPH es una estrategia de prevención primaria, es decir, evita la infección que pueda producir el virus. Cuando estás vacunado, generas defensas duraderas contra los genotipos que contenga la vacuna que te administren.

En este momento, en España, se está administrando una vacuna con nueve genotipos. Hasta hace unos años, han coexistido dos vacunas: una contenía dos genotipos (16 y 18) y la otra, cuatro genotipos (16,18,6, y 11). La vacuna actual suma cinco genotipos más de los que tenía la de cuatro.

Puedes ponerte en contacto con el virus, pero este no se integrará en tus células generando enfermedad.

¿Para quiénes está indicada?

Para toda la población. Las autoridades sanitarias han puesto el foco en financiar a la población más joven.

Desde el año pasado en España ya se vacunan niñas y niños, a los 12 años. En las niñas hay rescate hasta los 18 años, es decir, aquellas que no se vacunaron a los 12, pueden recibir la vacuna gratuita hasta los 18 años. Esto no es así en los chicos. Confiemos en que cambie en breve.

Las personas adultas, hayan tenido o no relaciones sexuales, se pueden vacunar también.

Esta es una decisión personal, no está cubierta por las campañas poblacionales institucionales. La vacunación les protegerá de los posibles contagios futuros, no tratará infecciones preexistentes.

La inmunización universal podría erradicar la infección.

¿El VPH tiene tratamiento?

La infección por VPH es asintomática, los síntomas los producen las enfermedades que genera. No hay un tratamiento contra el virus, por eso es tan importante la prevención.

Además de la prevención primaria, está la secundaria, es decir las revisiones ginecológicas en las mujeres para buscar lesiones que precedan al cáncer.

La vacunación contra el VPH se extiende a los adolescentes varones. / FREEPIK

La doctora no querría acabar este artículo sin decir qué es y lo que se previene con V-P-H:

V: Vacuna. Es la prevención primaria. Evitar que, si nos ponemos en contacto con el virus, este pueda integrarse en las células causando daños. Esto se consigue con la vacuna.

P: Preservativo. Aunque no protege del todo, es la mejor barrera física que tenemos. También barreras de látex para el sexo oral a mujeres. La protección no es completa porque: No se usa desde el principio de la relación. No cubre toda la superficie de contacto expuesta.

H: Hábitos saludables. Sabemos que fumar dificulta que nuestro sistema inmune elimine el virus. Las revisiones de cribado permiten detectar las lesiones precancerosas y tratarlas, evitando que aparezca un cáncer. Salgamos a contarlo, porque de lo que no se habla, parece que no existe.