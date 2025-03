Muñeca abierta o rotura del ligamento escafolunar: qué es, síntomas, tratamiento y cuál es el pronóstico

Hemos oído muchas veces hablar de que a alguien se le había ‘abierto la muñeca’. En realidad, detrás de esta expresión lo que hay es una rotura del ligamento escafolunar, lo que el doctor Alejandro Almoguera, especialista en mano del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Universidad de Navarra, considera una lesión común en la muñeca provocada por caídas con la mano extendida.

Entre los deportes que más provocan este tipo de lesión se encuentran los de contacto y raqueta, como el boxeo, el rugby, el crossfit, el pádel o el tenis. También son habituales en deportes de equipo donde se utilizan las manos, como el baloncesto o el balonmano”, señala el especialista en traumatología.

Y aunque no se trata de una lesión grave, lo cierto es que, sin un tratamiento adecuado, puede tener consecuencias sobre la calidad y la capacidad de cicatrización del hueso y los ligamentos. Incluso puede terminar degenerando en una artrosis de muñeca.

Sin tratamiento adecuado esta lesión puede derivar en una artrosis. / Adobe Stock.

Síntomas de la rotura del ligamento escafolunar

Las consecuencias de una caída sobre el talón de la mano no son graves. Normalmente el paciente siente “dolor en la base del pulgar, dificultad para agarrar objetos y una movilidad limitada”, explica el doctor Almoguera.

Pero añade, que si después de una caída sobre se experimenta un dolor significativo que no mejora a corto plazo, “lo que comúnmente expresamos como la muñeca abierta, lo conveniente es inmovilizar, recibir un tratamiento analgésico y acudir al especialista a tiempo, porque si dejamos que evolucione una lesión escafolunar, con toda seguridad se provocará una muñeca SLAC –acrónimo inglés de scapho-lunate advanced colapse –, término con el que definimos a una muñeca artrósica secundaria con un colapso escafosemilunar avanzado”.

Será precisamente el especialista en traumatología el que determinará la necesidad de someter al paciente a una artroscopia para confirmar que este ligamento está dañado y, durante la misma intervención, proceder a repararlo.

Cómo prevenir esta lesión

Indudablemente lo mejor para no sufrir problemas ni a corto, ni a largo plazo a causa de esta lesión es que no se produzca, pero esto no siempre es fácil.

Consciente de ello, el doctor Almoguera, recomienda todos aquellos que practican deportes de contacto o raqueta, que enfoquen:

“parte de los entrenamientos al calentamiento de movilidad de la muñeca, del antebrazo, del codo y del hombro, y usar una muñequera que sostenga la articulación hasta los pliegues palmares de la mano. Para desarrollar estos deportes de mano, es importante contar con una musculatura antebraquial importante, realzando el cuidado de los extensores y los flexores, que son los tendones que cruzan la muñeca y estabilizan las hileras del carpo”.

Los traumatólogos recomiendan no forzarse en la relación de estos deportes. / Freepik.

Otras lesiones deportivas habituales en las consultas de traumatología

Entre los deportes que más lesiones traumatológicas producen, el experto destaca la escalada, el crossfit y el pádel. Estas tres prácticas deportivas suelen causar problemas como “capsulitis, tendinitis, dolores degenerativos, impactación del cúbito carpiano”.

La razón de esta prevalencia está en que son actividades físicas “muy de moda entre no profesionales, y son particularmente lesivos para la muñeca y la mano si se realizan sin la preparación física adecuada. Especialmente, la escalada y el crossfit son deportes que se deben llevar a cabo con cabeza y con un conocimiento realista de nuestras condiciones físicas. Forzar demasiado es el origen de muchas lesiones prevenibles”, concluye el experto .