¿Por qué es tan frecuente y tan mala idea aplicar crema solar solo hasta el tobillo?

Los niveles de radiación ultravioleta (UV) continúan siendo muy altos, como corresponde a las fechas en las que estamos, y todos en mayor o menor medida tenemos claro los perjuicios que el sol tiene para nuestra salud si no estamos correctamente protegidos.

Perjuicios que podemos sufrir en el momento pero que también tienen repercusión en el futuro, como por ejemplo:

Quemaduras

Lesiones oculares

Envejecimiento cutáneo

Manchas

Cáncer de piel

¿Está protegiendo tus pies de la radiación solar?

Pero afortunadamente la población está cada vez más sensibilizada y utiliza fotoprotectores específicos y con el correcto índice SPF en sus exposiciones al sol. Sin embargo, hay una parte que con toda probabilidad todos olvidamos proteger: los pies.

¿Por qué aplicamos crema solar solo hasta el tobillo?

Con los datos que nos aporta Jorge Escoto, podólogo y miembro de la junta directiva del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV), debería ser suficiente para que desde ya cambiásemos un hábito que no tiene sentido y resulta peligroso:

“El melanoma es la causa más frecuente de mortalidad por cáncer de piel.

Es el quinto cáncer de incidencia más frecuente en los hombres y el cáncer más común entre las mujeres de 20 a 29 años.

Cada vez tenemos mayor conciencia de la importancia de aplicar protección si vamos a estar expuestos a radiación solar

Sin embargo, con frecuencia sólo la extendemos hasta el tobillo”,

Los pies: los más desprotegidos en verano. / FREEPIK

Y para que no nos quedemos en los tobillos, el ICOPCV insiste en que este verano es fundamental aplicar protección solar en los pies para evitar quemaduras y otras patologías dérmicas como el melanoma.

Los pies: los más desprotegidos en verano

Y la necesidad de proteger los pies tiene mucho sentido, como explica Jorge Escoto:

“La piel de los pies es de las menos expuesta a los rayos solares durante el año porque van completamente cubiertos. Por eso, en verano tenemos que ser más cuidadosos para evitar que se pueda quemar con los rayos solares en un día de playa o piscina”.

Las plantas de los pies también necesitan protección solar, porque cuando nos tumbamos en la toalla.... / Foto de Matheus Vinicius en Unsplash

¿A quién no se le han quemado los empeines en alguna ocasión?

Por eso los podólogos subrayan que la protección solar debe de aplicarse en la zona del empeine siempre .

. Pero también en la planta de los pies, porque esta zona queda completamente expuesta a los rayos solares cuando nos ponemos boca abajo a tomar el sol.

“Lo ideal es adquirir una crema solar con alto contenido en protección UV, aplicar la crema antes de la exposición al sol y repetir aplicaciones a lo largo del día”, asegura el podólogo Jorge Escoto.

Además, también aclara que, igual que hacemos con el resto del cuerpo, aunque el día esté nublado, es necesario aplicar protección puesto que las nubes no bloquean el paso de los rayos UV.

Si no hemos tomado precauciones y se produce alguna quemadura en los pies, el tratamiento inicial consistirá en la hidratación de la piel afectada con cremas hidratantes apropiadas.

En el caso de que la quemadura impida calzarse por ser muy intensa, es aconsejable acudir al podólogo para establecer el tratamiento específico más adecuado en esa circunstancia.