¿Los libros de autoayuda y crecimiento personal… ayudan de verdad?

Entre los thrillers, las sagas literarias y los consejos sobre cómo hacerse rico o cómo adelgazar, los libros de autoayuda cada vez tienen más hueco en los rankings de lo más leído al mes en España. Desde la pandemia en 2020, la demanda de los manuales de psicología se ha multiplicado casi por 5, con un 433% más de ventas, según un estudio realizado por idealo.es en 2022.

Los consejos en tiempos de crisis inexplicables han tenido un efecto tranquilizador en todos aquellos que se han hecho con uno de estos libros en los últimos años. O, al menos, eso aseguran las portadas de los libros que más éxito han tenido, asegurando que "han cambiado la vida de millones de personas".

Con el fin de las vacaciones, son muchos que habrán usado su tiempo libre para intentar aprender los secretos para la felicidad y los buenos hábitos para volver a la rutina con otra perspectiva. ¿Es tan fácil como parece cambiar de perspectiva con un solo libro? Le preguntamos a la psicóloga Rosana Pereira, directora de la clínica Haztúa.

"Depende", responde, la fórmula favorita de los psicólogos. "Yo no estoy en contra de los libros de autoayuda, pero es importante sean libros que den herramientas autoaplicables y que se hayan escrito por personas con una trayectoria que les capacite para escribir estos consejos".

"Los libros de autoayuda están escritos para el público en general y las personas tienen problemas particulares y personales", ha señalado.

¿Funcionan los libros de autoayuda?

La lectura de un libro, de ficción o de autoayuda, es uno de los procesos más subjetivos del ser humano. Aun así, desde el incremento de los manuales de psicología en las librerías en las dos últimas décadas, ha habido quién ha querido intentar estudiar sus efectos.

Una investigación de la Universidad de Róterdam ya en 2008 concluyó que “existen pruebas de que la lectura de libros de autoayuda tiende a ser útil para personas con problemas específicos. Sin embargo, no hay pruebas fehacientes de la eficacia de la lectura de libros orientados al crecimiento personal. Se trata de una lamentable omisión por parte de la psicología académica”.

Imagen de archivo de los libros de autoayuda que ya arrasaban en ventas a principios del siglo / EFE

Otro estudio de la Universidad de Granda, con un caso de 40 personas, comparó entre dos grupos sus resultados a test psicológicos de ansiedad, asertividad o temor por las opiniones del resto antes y después de leer un libro de autoayuda y concluyó que los que habían leído el libro, habían cambiado sus respuestas después, sintiendo menos ansiedad y más seguridad es sí mismos.

Dos pruebas que concuerdan con lo mismo que la doctora Pereira ha confiado a Guías de Salud: “Las técnicas de estos libros pueden ser muy beneficiosos para aquellos que tengan problemas cotidianos del día a día".

“Alguien con un problema grave, no le va a funcionar”, ha matizado, ya que necesita consejos "en función de su contexto" y con explicaciones más profundas de por qué necesita una u otra herramienta para mejor. Es decir, "un traje a medida” que se encuentra mejor en terapia.

Consejos antes de lanzarse a un libro de autoayuda

Para saber si eres uno de los afortunados que va a poder beneficiarse de un libro de autoayuda, la psicóloga nos ha ayudado a crear unas pautas antes de leer el que más te convenga:

Valora el problema que te preocupa, para encontrar la obra que se amolden a tu caso.

que te preocupa, para encontrar la obra que se amolden a tu caso. Asegúrate que el escritor o la escritora, además de ser una persona capacitada para dar consejos, se base en hechos científicos y no intente poner toda la culpa en el lector.

"Hoy en día, con un buen marketing, cualquiera puede acabar vendiendo un libro que se haga viral y acabe diciendo muchas cosas que no son exactamente así. Incluso, existen psicólogos que, por el modo en que escriben, hacen pensar que la única responsabilidad de cambiar o de que las cosas que vayan bien es de la propia persona, y no siempre es así", recuerda Pereira.

Imagen de archivo de la librería Antártica libros / FACEBOOK

Por eso, continúa: "Hay que tener siempre un pensamiento crítico", para no hacer del contenido del libro “una Biblia”.

"Desde la sensatez", verás cuando las "pautas encajan en la lógica" y te ayudarán a ver las cosas con otra perspectiva, con planes específicos para llevar a cabo un cambio.

“Lee el libro, intenta ponerlo en funcionamiento, pero no te sientas mal si no consigues que funcione. Hay muchos factores que influyen cada paso”, ha pedido.

Es importante evitar la frustración y los pensamientos de culpa a la hora de leer un libro de autoayuda. Y, si sientes que el problema está sobrepasando tu vida diaria habitual, acude a por ayuda.

Los libros de autoayuda son para encontrar las soluciones en uno mismo

Casos prácticos

Para distinguir entre la necesidad de un libro de autoayuda o de acudir a terapia, la experta nos ha comentado dos casos de éxito donde pueden verse reflejados:

"Si sientes que eres muy cortante al responder a las personas , un libro que ayude a gestionar las relaciones sociales te vendrá bien para saber qué decir y que no decir según qué casos".

, un libro que ayude a te vendrá bien para saber qué decir y que no decir según qué casos". "Si tienes estrés de volver de las vacaciones, como todos, otro libro puede explicarte técnicas de relajación"

Pero añade: "Si ese trabajo te genera ansiedad, problemas de estómago… un problema más allá de lo normal, un libro no lo va a solucionar y es el momento de buscar ayuda".

Los libros de autoayuda son para "encontrar las soluciones en sí mismo", ya que solo nos pueden ayudar a alcanzar conclusiones a las que no habíamos conseguido llegar por nuestra propia cuenta.

¿Qué debes buscar en un libro de autoayuda para que funcione? / FREEPIK

Psicología Positiva

Para concluir, Pereira recuerda que el objetivo, tanto de la psicología como de los libros de autoayuda, es aprender cómo gestionar los problemas externos que nos pasan, aunque no podamos hacer nada para solucionarlos.

Además, siguiendo el famoso mito, los libros y las sesiones de terapia también te pueden enseñar a ser feliz.

"Yo soy una fiel creyente de que hemos venido a este mundo a ser felices, lo que pasa es la manera en que te venden la felicidad como si no tuvieras que pasar por momentos difíciles"

"Si un libro te explica la base científica de la felicidad, perfecto. Eso es la psicología positiva, que te explica como conseguir mejorar tu vida", añade: "No quiere decir que vas a ser feliz todo el tiempo, significa que sabrás gestionar las dificultades, sabrás mejorar tu bienestar emocional, y te sentirás mejor contigo mismo y con los demás".

"La psicología positiva lo que hace es llevar a la persona a que viva la mejor vida posible para ella", es decir, de manera individualizada y personalizada encuentre la mejor manera de vivir contenta.