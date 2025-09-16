Así funciona la app española para avisar de forma anónima a tus contactos sexuales si tienes una ITS

CON-TACTO es una aplicación que permitirá notificar de forma anónima y segura un diagnóstico de infección de transmisión sexual (ITS) a los contactos sexuales. Según los datos del Ministerio de Sanidad y del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, en los últimos años no paran de crecer los casos: la gonorrea y la sífilis han experimentado aumentos del 42,6 % y 24,1 % respectivamente, lo que refleja una clara tendencia al alza.

La iniciativa, liderada por la doctora Mac Navarro Sáez, especialista en VIH e ITS en el Hospital Universitari Parc Taulí de Barcelona, se ha alzado con el premio de la vertical de salud del Break The Gap 2025, celebrado en el Barcelona Health Hub, que recibirá una inversión de 50.000 euros, que "acelerará su desarrollo y llegada al mercado", como explica a este periódico.

Falta de comunicación

La app, que estará disponible próximamente para iOS y Android, nace para facilitar la comunicación ante un diagnóstico de ITS. "Cuando les decimos a los pacientes que tienen una infección de transmisión sexual y tienen que informar a sus contactos, no lo hacen", señala la especialista. Además de la vergüenza, en muchas ocasiones se debe a que "no tienen el teléfono porque son relaciones sexuales casuales, que son las más frecuentes hoy en día".

Por tanto, es una herramienta "muy eficaz" para atajar este aumento de ITS. Hay un periodo asintomático en el que la persona sigue manteniendo relaciones sexuales y puede contagiar. Si alguien recibe un aviso de exposición, puede ir a hacerse la prueba. "Vamos a empezar el pilotaje con usuarios de PrEP, porque los vemos cada dos meses en el hospital y es fácil hacer seguimiento", subraya la doctora Navarro Sáez.

La aplicación tiene tres objetivos: establecer el vínculo, registrar el contacto de forma anonimizada, y un chatbot que funciona como asistente con información fiable inmediata

¿Por qué están las ITS disparadas?

La impulsora de este proyecto recalca que son varias razones. Falta de educación, menor miedo al VIH porque se puede controlar, dinámicas sexuales con más parejas, menor uso del preservativo.

"Pero ojo, algunas ITS como gonococo se transmiten incluso por contacto, así que el preservativo no elimina totalmente el riesgo. Otro factor es que los pacientes no comunican a sus contactos sexuales que han tenido una ITS", matiza. Y aquí es donde CON-TACTO juega un papel fundamental: "facilitamos esa comunicación y rompemos esa barrera que hasta ahora nadie ha solucionado".

La aplicación tiene tres objetivos: establecer el vínculo, registrar el contacto de forma anonimizada, y un chatbot que funciona como asistente con información fiable inmediata, que ayuda a resolver muchas preguntas que los pacientes no se atreven a hacer.

Y es que, "la cadena —o red— falla principalmente en la comunicación. No se puede poner puertas al campo, pero sí podemos ofrecer una solución digital que facilite la comunicación".

El registro es anónimo

CON-TACTO comunica a tus contactos sexuales anónimamente que has estado en contacto con alguien con gonococo o sífilis, por ejemplo. Se establece un vínculo mediante códigos QR en el momento del contacto sexual. Eso sí, ambos deben tener la aplicación descargada en sus teléfonos móviles. Con esto, queda registrado de forma anonimizada y se avisa al contacto que ha estado expuesto.

La aplicación se dirige principalmente a los jóvenes, ya que son nativos digitales, pero también hay adultos mayores activos sexualmente que "sienten más vergüenza y a veces los clínicos no les preguntamos"