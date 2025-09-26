¿Es posible "marcar" abdominales sin ir al gimnasio? Las 5 cirugías que triunfan entre los hombres

Hace tiempo que la cirugía estética dejó de ser una cuestión exclusiva de las mujeres. De hecho, el número de hombres que desean operarse ha aumentado en los últimos años. Y ya no es un secreto que ellos también quieren verse y sentirse mejor.

Ahora, con la inminente llegada del verano aumenta este deseo de verse mejor. Y las partes del cuerpo que más les preocupan a ellos son el abdomen, los glúteos y la cara.

Por eso, el doctor Carlos Gullón, cirujano plástico en Clínica FEMM, recomienda las cinco cirugías con más acogida en los pacientes masculinos y que cuentan con los mejores resultados para que los hombres que desean un aspecto renovado se sientan mejor con su apariencia.

Liposucción HD: abdominales de gimnasio... sin ir

Machacarse en el gimnasio no siempre produce los resultados deseados, porque el abdomen es una de las regiones más difíciles de remarcar.

Por eso, muchos pacientes desean definir los abdominales o la aclamada V, deshaciéndose al mismo tiempo de la grasa localizada que impide lucir estos músculos.

Para este fin, la cirugía estética ofrece la liposucción HD.

En concreto, el doctor Gullón recomienda la liposucción HD con BodyTite.

"Esta lipoescultura actúa sobre varias zonas con una gran cantidad de beneficios. En hombres, las más comunes son la reducción de los flancos y la marcación abdominal" explica el doctor.

Entre las ventajas de este procedimiento destaca que las cicatrices son muy pequeñas, así que no se percibirán fácilmente. Y lo que es más importante, la recuperación resulta rápida, por lo que el paciente podrá volver a su rutina habitual en un periodo de tiempo escaso.

La liposucción es una de las cirugías estéticas más demandadas por ellos / young man making sport exercises at home

En algunas ocasiones, si los cúmulos de grasa tienen un tamaño considerable, la liposucción se puede combinar con una abdominoplastia para definir el abdomen del cuerpo masculino y eliminar el exceso de piel restante. De esta forma se puede moldear y armonizar el aspecto abdominal.

Aumento de glúteos en hombres para un tren inferior fortalecido

Otra de las zonas que también preocupan a los hombres son los glúteos. Para aquellos que deseen unos glúteos reforzados, existen tres opciones posibles según el doctor Gullón:

Implante de prótesis.

Lipofilling

Una combinación de las técnicas anteriores.

Aunque parezca un tratamiento dirigido solo a las mujeres, en el caso de los hombres se potencia la silueta del músculo mayor, para que la apariencia sea musculosa y fuerte.

El aumento con implantes de silicona mejorará el aspecto del glúteo, aumentando sus proporciones y disminuyendo la flacidez.

Para un aumento más sutil, el doctor recomienda el lipofilling, que permite rellenar la zona superior y central para resaltar la musculatura.

"Lo ideal es combinar ambas técnicas para que la transición entre la espalda y la prótesis resulte más natural" indica el doctor Gullón.

Existen varios tratamientos estéticos para aquellos que deseen unos glúteos reforzados.

Facciones más masculinas en una sola operación

En cuestión de tratamientos faciales, los hombres optan por aquellas cirugías que les permitan obtener una mayor proyección en el rostro y remarcar zonas como la mandíbula.

En este caso, el doctor Carlos Gullón recomienda técnicas en las que participen cirujanos plásticos y maxilofaciales unidos. Así, se podrá realizar un análisis conjunto de la cara para proporcionar a los pacientes unos resultados armonizados y completos.

Según el doctor, "este análisis puede indicarnos si con rinoplastia y mentoplastia realizadas en una sola operación se puede lograr un rostro más masculino".

Existen otros tratamientos para conseguir una mayor definición mandibular y recolocación de maxilares a través de la cirugía ortognática, que restablece la función masticatoria y logra una mordida adecuada mientras se mejoran la armonía y la estética facial al mismo tiempo.