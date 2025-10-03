¿Tienes llagas en la boca que no desaparecen? Podrían ser el primer síntoma del cáncer que no para de aumentar

Este año, 7.446 españoles serán diagnosticados con un tumor oral, según la previsión de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Se trata de una enfermedad maligna que puede desarrollarse en cualquier parte de la cavidad bucal, incluyendo la lengua, las encías, el paladar, la mucosa yugal y los labios.

El cáncer oral es más frecuente en hombres que en mujeres y entre los principales factores de riesgo se encuentran el consumo de tabaco y alcohol, especialmente en conjunto.

Sin embargo, también pueden influir otros elementos como una higiene bucal deficiente, la exposición solar en el labio y la infección por el virus del papiloma humano (VPH), particularmente el tipo 16, asociada a un aumento de casos, especialmente en personas más jóvenes.

Muchos casos se diagnostican tarde

Este tipo de tumores presenta una tasa elevada de mortalidad, principalmente debido a que muchos casos se diagnostican en etapas avanzadas.

La doctora Milagros Díaz Rodríguez, responsable de la Unidad de Odontología para Pacientes de Alto Riesgo, de Ruber Internacional Centro Médico Habana, subraya la relevancia de la detección temprana para mejorar los resultados y la supervivencia de los pacientes.

La especialista explica que identificar lesiones en fases iniciales, como úlceras que duran más de 15 días, lesiones blancas o rojas que no desaparecen, bultos, dolor persistente, o cambios en la estructura bucal, puede marcar la diferencia entre una vida saludable y complicaciones graves.

Solo entre un 25 y un 30% de los cánceres orales se detectan en fase precoz. / Freepik

Revisiones periódicas cada seis meses

Como en cualquier cáncer, el diagnóstico precoz es vital. La autoexploración bucal y las revisiones periódicas —al menos una vez al año, o cada seis meses en casos de riesgo— son fundamentales para detectar signos sospechosos a tiempo.

Además, la doctora Rodríguez destaca el papel clave de los dentistas en la identificación temprana, ya que son los primeros en explorar la cavidad oral y pueden realizar biopsias para confirmar diagnósticos en etapas tempranas.

El tratamiento oncológico puede afectar la salud bucal, provocando sequedad, llagas, mucositis, infecciones, dificultades para hablar o tragar, pérdida de piezas dentales y alteraciones del gusto.

Por esta razón, la doctora recomienda mantener una higiene bucal rigurosa: utilizar un cepillo de cerdas suaves y cepillarse con cuidado, evitar alimentos irritantes —especialmente aquellos con texturas ásperas, muy calientes o muy condimentados— y acudir al dentista cada cuatro meses para un seguimiento adecuado.

¡Vigila las llagas en la boca!

“Es importante mantener una hidratación de la cavidad oral empleando geles específicos y beber agua con frecuencia”, destaca la especialista.

Si se detecta a tiempo, se pueden salvar muchas vidas. Además, permite a los pacientes someterse a tratamientos más conservadores y con menos complicaciones.