Los calvos también necesitan champú: cómo cuidar y proteger el cuero cabelludo, según la dermatóloga

Hay muchas razones por la que puedes sufrir pérdida de cabello: estrés, alopecia autoinmune… Pero en la mayoría de los casos, especialmente en hombres, la caída del pelo se debe a cuestiones genéticas.

Y aunque conocemos a muchísimos hombres que han hecho de la calva su seña de identidad (Bruce Willis, Jason Statham, Dwayne "The Rock"), lo cierto es que la pérdida de pelo es una de las cuestiones que más preocupan entre la población.

Muchos recurren a los trasplantes capilares para tratar este problema mientras que otros deciden cortar por lo sano y lucir su calva orgullosos. Sin embargo, no tener pelo no significa que debas descuidar la zona.

Este martes, 7 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Calvos. En 'Guías de Salud' hablamos con la doctora Montserrat Salleras, Jefe de servicio de Dermatología Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, del grupo Quirónsalud, para concienciar sobre la importancia de la salud del cuero cabelludo.

Si notas una caida de pelo excesiva, debes acudir al dermatólogo / freepik

¿Por qué a los hombres se les cae más el pelo?

Tal y como explica la la doctora Montserrat Salleras, no es cierto eso de que a los hombres se les caiga más el pelo, de hecho, "a las mujeres se les cae mucho más". El problema aparece cuando esos cabellos que se caen, no vuelven a salir:

"Su cabello, por causa genética, se va haciendo más fino, más débil, más corto y deja de crecer hasta desaparecer completamente. A este proceso se le llama miniaturización y afecta a ciertos varones, determinados genéticamente".

Este proceso, la miniaturización y desaparición del cabello, es irreversible "aunque afortunadamente, cada vez hay más fármacos para intentar controlarlo".

El pelo actúa como una barrera natural

El pelo es una barrera protectora esencial para nuestro cuero cabelludo, por lo que más allá de las cuestiones estéticas, la pérdida de pelo supone un riesgo para la salud.

Al no tener pelo o al tener poca densidad, el cuero cabelludo queda expuesto a factores externos dañinos, sobre todo el sol, que incide perpendicularmente.

El pelo supone una barrera natural importantísima para el cuero cabelludo / freepik

"La piel recibe más radiación solar y puede malignizar. A largo plazo, no tener pelo en el cuero cabelludo representa un alto riesgo de padecer precáncer y cáncer cutáneo" afirma Salleras.

E insiste en que actualmente, los tumores cutáneos que más problemas dan a los dermatólogos son los que aparecen en hombres mayores calvos, que no se han protegido adecuadamente contra las quemaduras solares.

Además, tener el cuero cabelludo tan expuesto también aumenta la posibilidad de desarrollar manchas y arrugas.

Cómo cuidar el cuero cabelludo si no tienes pelo

Aunque no haya cabello en la zona, el cuero cabelludo sigue necesitando unos cuidados específicos básicos.

1. Lavar el cuero cabelludo con champú

El cuero cabelludo sigue produciendo sebo aunque ya no haya pelo. Por eso, "se debe lavar igual una persona calva que otra con cabello, con champú" afirma la doctora Salleras.

En cuanto a la frecuencia de lavado, dependerá de las necesidades y estilo de vida de cada persona.

Lo más recomendable es optar por un champú que no sea demasiado agresivo con la piel. Y nunca utilizar el mismo gel de ducha que en el resto del cuerpo, o podrá resecar el cuero cabelludo o producir irritación.

Los calvos también deben usar champú para eliminar el sebo / freepik

2. Imprescindible proteger la calva

Además de la limpieza, es esencial proteger la calva de los efectos dañinos de la radiación solar.

La doctora insiste en que "cada mañana hay que aplicar en el cuero cabelludo una crema con factor de protección solar alta".

Y no solo durante los meses de verano, es importante aplicar crema solar todos los días del año, aunque esté nublado o lloviendo.

Otra forma de proteger aún más el cuero cabelludo es utilizando gorras y sombreros cuando haya una mayor exposición a las inclemencias del clima. Por ejemplo: días de playa, barbacoas, deportes al aire libre...

Pero también hay que protegerse contra el frío. En invierno, el viento puede provocar sequedad. Además, al no haber pelo en la zona la sensación de frío será mayor, por lo que es recomendable utilizar un gorro de lana.

3. Hidratación

Al igual que cualquier parte del cuerpo, es recomendable hidratar la calva. Si hay sensación de tirantez y sequedad, es suficiente con utilizar una crema facial ligera y 'oil-free' para evitar brillos.

En caso de las cabezas rapadas, se puede aplicar un 'aftershave' después del rasurado. Siempre y cuando sea un producto suave, sin alcohol o fragancias que puedan irritar la piel.

Si me afeito la cabeza, ¿es mejor con maquinilla manual o eléctrica?

En este sentido, no hay una fórmula mejor que otra.

La doctora Montserrat Salleras explica que "el sistema que se utilice es algo muy personal, afeitarse de forma manual es más fino, más seguro, más controlable y más delicado, aunque cada vez el afeitado con cuchillas eléctricas es más preciso debido a la innovación de estos aparatos".