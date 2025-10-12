Síndrome metabólico: todo lo que debes saber sobre el 'nuevo' gran problema de salud del siglo XXI

Se estima que el 20% de la población española tiene síndrome metabólico. Se trata de una compleja interrelación de factores de riesgo cardiometabólicos, que se asocia con un incremento entre dos y seis veces el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, y muerte por todas las causas.

De hecho, se está convirtiendo en uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI en todo el mundo.

Rubén Chacón-Cabanillas, enfermero especialista en Salud Mental (@cuidando_conaccion), nos da las claves para conocer el síndrome metabólico, sus síntomas y qué hacer si padecemos este grupo de afecciones.

¿Cuáles son sus síntomas?

Las personas con síndrome metabólico no presentan ningún síntoma al ser un valor predictivo, pero sí pueden aparecer signos asociados a enfermedades que predisponen a este síndrome. El origen del síndrome metabólico se asocia a la combinación de factores genéticos y epigenéticos, así como al estilo de vida y factores ambientales.

Las hormonas tienen mucha relación con el peso y la obesidad / Imagen de Michal Jarmoluk en Pixabay

¿Qué enfermedades presentan los pacientes con síndrome metabólico?

Las enfermedades que presentan las personas con síndrome metabólico son:

Obesidad central (exceso de grasa en la zona abdominal)

Diabetes mellitus tipo 2

Hipertensión arterial

Hiperlipemias (aumento de lípidos en sangre)

¿Cuáles son los factores de riesgo y cómo se diagnostica?

En España, una de las clasificaciones más aceptadas es la establecida por la Federación Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation), que contemplan los siguientes valores como criterios de riesgo de Síndrome Metabólico:

Perímetro abdominal: en población europea, mayor o igual a 94 cm en hombres, y mujeres mayor o igual a 80 cm.

Triglicéridos: mayor o igual a 150 mg/dl, o estar en tratamiento.

Colesterol HDL: en hombres por debajo de 40 mg/dl y en mujeres inferior a 50 mg/dl, o estar en tratamiento.

Presión arterial: mayor o igual a 130/85 mmHg, o estar en tratamiento.

Glucosa en ayunas: mayor o igual de 100 mg/dl o diabetes tipo II diagnosticada previamente.

Para la inclusión de la persona en riesgo de síndrome metabólico, se ha de cumplir el criterio de perímetro abdominal, así como dos o más del resto de criterios.

Archivo - Niveles de colesterol en la sangre / EUROPA PRESS - Archivo

¿Qué papel juega la enfermera en su diagnóstico?

Las enfermeras son las profesionales con mayor formación para la detección del síndrome metabólico.

Se realiza una valoración estructurada con la recolección de los datos necesarios como son:

Toma de la presión arterial

Medida del perímetro abdominal

Extracción y valoración de la analítica de sangre con bioquímica y perfil lipídico, necesaria para su diagnóstico

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento primordial para frenar el riesgo de síndrome metabólico es la prevención primaria.

Las enfermeras realizan una serie de intervenciones y actividades dirigidas a prevenir la enfermedad y promocionar la salud, de forma individualizada a cada persona, familia, grupo o comunidad, según las necesidades.

La hipertensión sólo se presenta a través de los resultados del tensiómetro. / Freepik

Entre estas actividades, las enfermeras recomiendan:

Realizar una alimentación saludable y equilibrada, eligiendo alimentos ricos en colesterol HDL y otros que puedan ayudar a reducir los triglicéridos.

Dejar de fumar .

. Moderar el consumo de bebidas alcohólicas.

Conseguir un peso adecuado, alcanzando un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9.

Practicar ejercicio físico de forma rutinaria adaptado a la edad y condición física. Se ha demostrado que tiene beneficios significativos en el riesgo metabólico realizar al menos 150 minutos por semana de actividad de intensidad moderada o 75 minutos por semana de actividad de intensidad vigorosa.

Mantener un buen descanso nocturno.

Manejar la ansiedad y controlar el estrés, entre otros.

y controlar el estrés, entre otros. “Si tienes dudas sobre si tus hábitos son adecuados o no, puedes registrarlos durante una semana y consultarlo con tu enfermera de familia y comunidad en el centro de salud. Escribe en un diario la ingesta diaria de comidas/bebidas, el ejercicio practicado (duración, intensidad, tipo de ejercicio), horas de sueño, consumo de tóxicos…”.

También es importante estar informado sobre los beneficios que conlleva la modificación de estilos de vida hacia formas más saludables para ganar salud y bienestar.

Sin olvidar tomar la medicación prescrita cuando esta sea necesaria, por ejemplo, si se padece diabetes, hiperinsulinemia (cantidad de insulina en la sangre es superior a lo que se considera saludable), niveles elevados de colesterol o hipertensión.

La diabetes es un factor de riesgo para el síndrome metabólico / OMS - Archivo

¿Hay alguna relación entre el síndrome metabólico y problemas de salud mental?

En rasgos generales, las personas con trastorno mental grave tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, debido a la prevalencia más elevada de obesidad, tabaquismo, hipertensión, dislipidemia (grasas en sangre) y diabetes.

Por otro lado, los tratamientos psicofarmacológicos también pueden aumentar el riesgo de sobrepeso. Por ello, es fundamental adoptar hábitos de vida saludables.