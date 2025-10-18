Cuando cepillarse los dientes duele: causas, prevención y tratamiento de la sensibilidad dental

Uno de los problemas más comunes en las consultas de los dentistas es la sensibilidad dental. Muchos pacientes preguntan por qué sienten dolor o incomodidad al cepillarse los dientes o consumir ciertos alimentos. Se trata de una afección que afecta a una gran parte de la población y, afortunadamente, tiene solución.

La sensibilidad dental suele ser el resultado de la exposición de la dentina, una capa interna del diente que está protegida por el esmalte en la parte de diente visible y el cemento radicular en la raíz del diente. Así lo explica a 'Guías de Salud' la doctora Paula Vidal, máster en estética dental, CEO de la Cínica Paula Vidal y especialista en el diseño personalizado de sonrisas mediante la tecnología del Análisis Digital de la Sonrisa o Digital Smile Design (DSD).

"Esta exposición puede ocurrir debido al desgaste del esmalte, a la retracción de las encías o a la erosión ácida. Cuando la dentina queda expuesta, los nervios dentro del diente reaccionan a estímulos externos, como el frío, el calor o incluso el cepillado", subraya la especialista, quien nos ayuda a resolver las dudas más frecuentes sobre la sensibilidad dental.

La sensibilidad dental afecta al 29% de la población española / Adobe Stock

¿Cómo influye el desgaste del esmalte en la aparición de la sensibilidad al cepillarse los dientes?

El esmalte actúa como una barrera protectora, y su desgaste deja la dentina vulnerable. Cepillarse con demasiada fuerza, usar cepillos con cerdas duras o consumir alimentos y bebidas ácidas pueden contribuir al desgaste progresivo del esmalte. Este desgaste deja expuestas las raíces de los dientes y, por tanto, también las terminaciones nerviosas, causando sensibilidad.

¿El consumo frecuente de alimentos y bebidas ácidas puede ser un factor determinante en el desarrollo de la sensibilidad dental?

El consumo regular de alimentos y bebidas ácidas, como frutas cítricas, refrescos y vino, puede erosionar el esmalte dental con el tiempo, debilitando la barrera protectora del diente. Esto facilita la exposición de la dentina y, por ende, el aumento de la sensibilidad. Como explico a mis pacientes, el equilibrio en la dieta es clave para mantener una buena salud dental.

¿Cuáles son las mejores prácticas para prevenir la sensibilidad dental?

Cepillado suave: utilizar un cepillo de cerdas suaves y técnicas de cepillado adecuadas, sin ejercer demasiada presión. Evitar alimentos ácidos: reducir el consumo de alimentos y bebidas que contribuyan a la erosión del esmalte. Uso de flúor: aplicar pastas dentales y enjuagues con flúor para fortalecer el esmalte. Visitas regulares al dentista: acudir al odontólogo cada seis meses para detectar problemas a tiempo.

Al comer alimentos fríos o muy calientes es habitual sufrir sensibilidad dental / Shutterstock

¿Es recomendable el uso de pastas dentales específicas para dientes sensibles?

Sí, es muy recomendable. Las pastas dentales para dientes sensibles contienen ingredientes como el nitrato de potasio o el fluoruro de estaño, que ayudan a desensibilizar los nervios en la dentina y a fortalecer el esmalte. Estas pastas son un componente esencial en el tratamiento diario para reducir el dolor y prevenir el empeoramiento de la sensibilidad.

¿Cómo influye la técnica de cepillado en la prevención de la sensibilidad?

La técnica de cepillado es crucial. Los errores más comunes incluyen cepillarse con demasiada fuerza, usar un cepillo inadecuado y no seguir una técnica correcta. Recomiendo movimientos circulares suaves y evitar el cepillado horizontal agresivo que puede desgastar el esmalte y retraer las encías. Un buen cepillado no debería causar daño ni dolor.

¿Qué tratamientos están disponibles para tratar la sensibilidad dental?

Además de la pasta dental para dientes sensibles, existen otros tratamientos en el consultorio dental. Estos incluyen la aplicación de barnices de flúor, selladores dentales, y en casos más graves, tratamientos restaurativos como empastes o coronas para proteger la estructura del diente. También es importante tratar las condiciones que pueden causar la sensibilidad, como la retracción gingival, que puede estar causando la exposición de la dentina.

La sensibilidad dental es un problema tratable, y con el enfoque adecuado, se puede disfrutar de una buena salud oral sin dolor ni incomodidad.

La retracción gingival es uno de los factores clave que contribuyen a la sensibilidad dental. Ocurre cuando las encías se retraen y exponen la dentina, la capa sensible que está justo debajo del esmalte dental. A diferencia del esmalte, que es muy resistente, la dentina contiene pequeños túbulos que conectan con el nervio del diente.

Cuando la dentina queda expuesta, los estímulos externos como los alimentos fríos, calientes, ácidos o incluso el aire, pueden llegar al nervio a través de estos túbulos, provocando una sensación de dolor o molestia.

La retracción gingival puede estar causada por varias razones, como:

Cepillado dental agresivo: Aplicar demasiada presión o usar un cepillo de cerdas duras puede desgastar el esmalte y retraer las encías. Enfermedad periodontal: La acumulación de placa y sarro puede irritar y dañar las encías, provocando que se retraigan. Cambios hormonales: En ciertos momentos, como durante el embarazo o la menopausia, las encías pueden volverse más sensibles y propensas a la retracción. Bruxismo: Rechinar los dientes puede ejercer una presión excesiva sobre los tejidos periodontales, favoreciendo la retracción. Mala alineación dental: Los dientes desalineados pueden generar puntos de presión que irriten las encías.

Usar pasta de dientes para la sensibilidad dental es una buena solución / Freepik

Tratamientos para la retracción gingival y su impacto en la sensibilidad dental

Para abordar este problema, hay varias opciones de tratamiento disponibles en el consultorio dental:

Corrección de la técnica de cepillado: El dentista puede recomendar el uso de cepillos de cerdas suaves y técnicas de cepillado más delicadas, además de una pasta dental formulada para la sensibilidad. Barnices de flúor: Al aplicar barnices de flúor en la zona afectada, se fortalece el esmalte restante y se ayuda a reducir la sensibilidad de la dentina expuesta. Injertos de encía: En casos más avanzados, donde la retracción es significativa, se puede realizar un injerto gingival. Este procedimiento consiste en tomar tejido de otra parte de la boca y colocarlo sobre la zona de la raíz expuesta para cubrirla y reducir la sensibilidad. Tratamiento de la enfermedad periodontal: Si la retracción gingival es causada por una enfermedad periodontal, se debe tratar la infección subyacente con limpieza profunda (curetaje y alisado radicular) para detener el progreso de la retracción y evitar daños adicionales.

La retracción gingival es un factor crucial en la sensibilidad dental. Identificar la causa subyacente y recibir tratamiento adecuado no solo ayuda a reducir la sensibilidad, sino también a preservar la salud de las encías y la estructura dental a largo plazo.