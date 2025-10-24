Mamografía: todo lo que hay que saber de una prueba que salva muchas vidas ¿es dolorosa?

La mamografía no tiene muy buena fama, porque puede resultar molesta, pero es un auténtico regalo de la ciencia por las muchas vidas que salva cada año del cáncer.

Es tan importante hacerse la mamografía que sus beneficios, en una valoración teórica, arrojan un dato impresionante:

"Gracias a la mamografía, de 100.000 mujeres de entre 40 y 74 años se evitan 968 muertes por la detección precoz que se logra en este cribado", según la prestigiosa revista médica americana Annals of Internal Medicine.

Se trata de una radiografía simple (rayos X), en la que se observa todo el tejido mamario y que tiene el objetivo de encontrar (en el caso de que existan) indicios de cáncer de mama en sus etapas iniciales.

De hecho, su importancia radica en que es capaz de detectar un cáncer, incluso, hasta tres años antes de que se pueda manifestar físicamente. Es por ello por lo que los expertos insisten en que se debe hacer en los plazos indicados, sin fallar nunca a esta cita.

Y, como explica la doctora María José Echarri, del Servicio de Oncología de Mama del Hospital Severo Ochoa de Leganés:

"Con esta sencilla y no dolorosa prueba, aunque sí un poco molesta, podemos tener hallazgos sospechosos. Como unas microcalcificaciones, un nódulo, una asimetría... Y en esos casos, el resultado es que, con una placa simple como es una mamografía, podemos conseguir la detección precoz de un cáncer".

La mamografía es una radiografía simple de la mama que detecta el cáncer en esta zona del cuerpo. / Freepik

¿Por qué está recomendada, al menos, a partir de los 50 años?

El cáncer de mama es una enfermedad que tiene más probabilidad de aparecer con los años, tal y como indica esta la doctora Echarri, ya que se da sobre todo en mujeres menopáusicas. La razón es que:

"A medida que nos vamos haciendo mayores, nuestras células cometen más errores (mutaciones) que ya no son capaces de reparar".

Pero, ¿por qué nos debemos esta prueba exactamente a partir de los 50 años?

Simplemente porque la epidemiología ha demostrado durante mucho tiempo que es a partir de esa edad cuando se concentran la mayoría de los casos.

"Se hacen programas de detección precoz entre los 50 y los 70 años ya que debemos tener en cuenta que dos tercios de los casos de cáncer de mama aparecen en personas mayores de 60 años. Aun así, eso no quiere decir que no tengamos casos por debajo de los 50 años o por encima de los 70, que los tenemos", detalla Echarri.

La mamografía es una radiografía simple del tejido mamario con el que encontrar indicios de cáncer en sus etapas iniciales.

Diferentes edades de hacerse la primera mamografía, según la Comunidad Autónoma

Esta prueba se enmarca dentro los programas de detección precoz de cada comunidad autónoma.

Unos programas de screening (cribado), que pretenden "beneficiar" al mayor número de personas que están en riesgo. Todo ello a través de "una prueba factible, fácil de hacer y barata" como es la mamografía.

No obstante, al ser un programa que es gestionado de manera diferente por cada Comunidad Autónoma, los rangos de cribado difieren entre ellas.

"Sobre todo, cuando la epidemiología de los últimos años nos ha indicado que cada vez existen cánceres de mama a edades más precoces", asegura Echarri.

Por eso algunas Comunidades Autónomas están adelantando la edad a la que recomiendan comenzar a hacerse mamografías.

En concreto hay 5 que avisan a las mujeres cuando acaban de cumplir los 45 años, y son:

Galicia .

. Murcia .

. Comunidad Valenciana .

. Castilla y León .

. Castilla-La Mancha.

Andalucía empieza a cribar a partir de los 47 años.

El resto de comunidades autónomas siguen estableciendo los 50 años como la edad de inicio.

Si existen antecedentes familiares, la mujer deberá coger una cita a partir de los 40 años a través de su ginecólogo. / Freepik

¿Cuándo tengo que pedir cita? ¿Y si tengo antecedentes familiares?

Gracias a que esta prueba se encuentra dentro de los programas de detección precoz del SNS, las mujeres que cumplen los 45, 47 o 50 años (según la CC. AA) reciben automáticamente una citación. Comunmente a través de una carta.

"Esa persona no se tiene que preocupar de ir a su médico para pedir cita. Sino que se le asignará y comunicará automáticamente".

Sin embargo, si existen antecedentes familiares, sobre todo de primer grado (madre, hermana), ese cribado se adelanta a los 40 años y la citación no es automática.

Por eso, aunque no esté dentro del programa automático, "la persona que tenga antecedentes familiares debe acudir a su ginecólogo para que éste le solicite la mamografía", expresa la oncóloga.

Y aunque también existen casos de cáncer de mama en hombres, este cribado no los contempla, puesto que, como comenta Echarri, se da 1 caso en hombres por cada 200 en mujeres.

"Hay que tener en cuenta que los varones prácticamente no tienen tejido mamario. Esto hace que sea muy fácil y visible localizar un posible tumor", especifica.

Cada 200 casos de cáncer de mama en mujeres, se da uno en hombres.

Así se hace la mamografía: ¿Duele? ¿Es tan molesta? ¿Debo tenerle miedo?

Al igual que ocurre con otras pruebas médicas, es normal que se pueda estar un poco nerviosa en la primera mamografía. Sobre todo, cuando hemos escuchado a otras familiares y conocidas quejarse de lo molesta que es esta prueba.

No obstante, la doctora Echarri intenta calmar estas inquietudes asegurando que no duele.

"Es un poco molesta, pero es perfectamente soportable y sólo dura unos minutos".

¿Cómo es el procedimiento?

Muy sencillo. Una vez en la consulta, el experto coloca la mama sobre una placa de plástico y la presiona con otra placa durante unos minutos, mientras se toma la radiografía. Este proceso se repite, tanto para tomar una imagen lateral de la mama como para hacerlo en la otra.

Para evitar que pueda ser más molesto de lo que debería, los expertos recomiendan no acudir en la semana previa a la menstruación o mientras se tenga, ya que las mamas pueden estar sensibles al tacto o hinchadas.

"No hay que temer a la mamografía. Es muy importante hacérsela", insiste la experta.

Cada Comunidad Autónoma gestiona su propio programa de detección precoz de cáncer de mama. / Freepik

Avances en las técnicas de imagen

Antes del descubrimiento de los rayos X, la mayoría (por no decir todos) de los cánceres de mama solo podían detectarse cuando se habían vuelto lo suficientemente grandes como para ser "palpados" o sentidos durante un examen físico. Y de esto hablamos de hace cerca de 100 años.

Sin duda, los dispositivos con los que conseguir una mamografía han cambiado mucho, según señala Echarri.

En la última década hemos pasado de tecnologías poco resolutivas, como sucedía con los primeros mamógrafos y películas, a la implantación de la mamografía en 3D, entre otras novedades.

De hecho, Echarri habla de la tomografía como uno de los grandes avances en este terreno. Parecido a la Tomografía Axial Computarizada (TAC), este procedimiento con imágenes usa un equipo especial de rayos X para crear imágenes o exploraciones detalladas de regiones internas del cuerpo.

Aun así, esta oncóloga defiende que, en la actualidad, no existe nada que sustituya a la mamografía como primer paso en el diagnóstico precoz del cáncer de mama.