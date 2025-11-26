¿Qué otras patologías pueden convertir este año la gripe en una enfermedad mucho más grave?

Aunque debido a la irrupción de la COVID-19 practicamente nos olvidamos de ella, lo cierto es que la gripe sigue produciendo fallecimientos todos los años. Solo en la campaña 2019/2020, el Sistema de Vigilancia de la Gripe del Instituto de Salud Carlos III atribuía a este virus unas 3.900 muertes.

Como señala el doctor Estanislao Nistal Villán, director del Grupo de Investigación Virología e Inmunidad Innata de la Universidad CEU San Pablo (USPCEU).

“A pesar de lo habituados que estamos a la palabra gripe, esta enfermedad se relaciona en España con más fallecimientos que los producidos por accidentes de tráfico".

"Existen distintas condiciones físicas, de edad, o enfermedades que hacen que los pacientes que desarrollen gripe tengan un riesgo alto de sufrir complicaciones y de morir”.

Sufrir gripe y neumonía bacteriana a la vez triplica el riesgo de fallecer / pixabay

Conocer cada año qué factores agravan la gripe

De ahí el interés que muchos investigadores tienen en conocer los factores que agravan esta patología durante la época de gripe cada año.

En este sentido, un estudio publicado en la revista International Journal of Infectious Diseases, coordinado por el USPCEU, en colaboración con la Unidad de Inmunología y Trasplantes del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha concluido que este año:

Sufrir gripe y neumonía bacteriana a la vez, puede incrementar más de tres veces el riesgo de muerte.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores han analizado datos de más de 48.000 pacientes publicados entre 2010 y 2020, provenientes de 135 estudios desarrollados en 28 países, en busca de las principales causas que incrementan la gravedad en caso de gripe.

Los resultados apuntan hacia las infecciones pulmonares bacterianas como uno de los factores de riesgo más relevantes en infecciones por virus de la gripe.

Las infecciones pulmonares bacterianas son uno de los principales factores de riesgo en las gripes. / PXFUEL.

La prevención de neumonías bacterianas, una de las claves

Como detallan Javier Arranz-Herrero y Jesús Presa, primeros autores del estudio:

"Algunas de las bacterias que causan estas neumonías secundarias pueden vivir en nuestro cuerpo y colonizar nuestro aparato respiratorio superior o infectarnos desde el exterior. Las más habituales, como Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, son responsables de más del 60% de las neumonías bacterianas asociadas a la gripe”.

El doctor Estanislao Nistal Villán, director del USPCEU apunta que el análisis arroja datos especialmente interesantes, como que la gripe, unida a infección pulmonar bacteriana, incrementa más de tres veces el riesgo de fallecimiento.

Esta conclusión hace de que prevenir las neumonías de origen bacteriano sea fundamental para rebajar el riesgo de mortalidad en caso de pacientes con gripe. El problema es que el estudio también señala la posibilidad de que se estén infradiagnosticando las complicaciones bacterianas en casos de gripe.

Por eso, los investigadores insisten en la necesidad de afrontar estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento antibiótico en casos donde exista un riesgo alto de complicaciones asociadas a las infecciones gripales.

Además de este tipo de neumonías, los investigadores han identificado otras enfermedades que también aumentan el riesgo de fallecimiento en caso de coinfección con gripe, entre ellas:

Enfermedades hematológicas crónicas

Desórdenes neurológicos

Insuficiencia renal

Inmunosupresión

Enfermedades hepáticas

Enfermedades cardiovasculares crónicas.

La prevención es clave. / UNSPLASH.

¿Fueron las bacterias las responsables de la mortalidad de la epidemia de gripe de 1918?

Una de las curiosidades que se derivan de esta investigación es que plantea si gran parte de la mortandad (unos 50 millones) que produjo la pandemia de la mal llamada “gripe española” de principios del siglo XX, pudiera deberse, tal vez, a las infecciones bacterianas asociadas a los casos de gripe.

“Más del 90% de las necropsias de pulmón analizadas de fallecidos por gripe durante la pandemia de 1918 tenían una alta presencia de bacterias, algo que pudo estar asociado a una mayor letalidad que la causada únicamente por la infección viral”, apuntan los autores.

Lo que está claro es que los resultados apuntan a que para mejorar el pronóstico de los pacientes con infecciones gripales son factores clave:

La prevención mediante la vacunación

Unida a medidas de contención de salud pública

El diagnóstico precoz

El tratamiento adecuado de las infecciones bacterianas para prevenir la posible aparición de otras bacterias cada vez más resistentes a antibióticos.

La crisis actual de la COVID-19 ha puesto de relieve la urgente necesidad de desarrollar nuevas estrategias que permitan mejorar nuestro sistema de salud para identificar y reducir riesgos concretos, señalan también los investigadores.

La población infantil y las personas de edad avanzada son los grupos de mayor riesgo de sufrir complicaciones por la gripe:

“Este trabajo trata de enfatizar con valores concretos los puntos débiles que deben de tenerse en cuenta para afrontar una mejor atención frente a la gripe”, concluyen los autores del estudio.