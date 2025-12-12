Terapia con fagos: así es el prometedor tratamiento para vencer a las 'superbacterias'

“Es un problema, que ya está considerado una pandemia actual”, afirmó la doctora María del Mar Tomás, microbióloga y vocal de comunicación de SEIMC, durante el IV Encuentro SEIMC con Comunicadores Sanitarios. Ante la creciente falta de eficacia de los antibióticos, la especialista señaló que “buscamos nuevas moléculas, nuevos tratamientos y ha resurgido una terapia que ya se utilizaba antiguamente en Georgia y que ha resurgido en Occidente aplicándose con investigación y con innovación: estos virus”.

La doctora Tomas recordó que los fagos “están en el ambiente, están por todos lados”, lo que facilita su accesibilidad y uso terapéutico porque “tienen la capacidad de infectar a las bacterias de forma específica”. Esta especificidad ha impulsado “programas de investigación a nivel europeo de gran financiación y a nivel nacional”, al considerarse “una alternativa real de tratamiento frente a infecciones prolongadas por resistencia antibiótica, que provocan al menos 24.000 fallecimientos por esta causa”.

Una medicina de precisión

Las instituciones, recalcó, empiezan a considerar los fagos “como un tipo de medicina de precisión o medicina personalizada”, ya que permiten “organizar colecciones a nivel mundial… bancos de virus de estos fagos para poder tratar diferentes tipos de bacterias”. Añadió que pueden dirigirse tanto a “bacterias del hospital” como a “bacterias de la comunidad”, ampliando su rango terapéutico.

Lo que hace unos años “se pensaba que era irreal” está más cerca: “cada vez vemos más pacientes que están siendo tratados por este tipo de virus”, y no solo en países del Este, sino también en “Alemania, Italia, España, Francia… y Estados Unidos”.

La especialista insistió en que los fagos son “una medicina de precisión porque son tan específicos que en muchas ocasiones actúan frente a una única bacteria”. Sin embargo, gracias a la investigación, “se está ampliando el rango… subpoblaciones de pacientes que podrían ser tratados por una colección determinada de fagos”.

La jornada ha abordado las últimas novedades sobre la creación de la especialidad MIR de enfermedades infecciosas —registrada por SEIMC formalmente en octubre— y ha abogado por impulsar los servicios de atención continuada 24x7 en Microbiología Clínica / SEIMC

Ventajas frente a antibióticos tradicionales

Entre sus beneficios:

Alta especificidad, evitando alterar la flora intestinal: “los antibióticos actúan frente a cualquier tipo de bacteria… sin embargo los fagos tienen una alta especificidad”.

Baja toxicidad: “la mayoría [de moléculas sintéticas] son tóxicas… sin embargo los fagos… no provocan una alta toxicidad”.

Acción sinérgica con antibióticos: “lo más importante… es que tienen una acción sinérgica con los antibióticos… nos permite recuperar antibióticos que prácticamente toda la papelera era resistente”.

En todos los programas actuales, “nadie da fagos solos, dan fagos en combinación con antibióticos”.

Limitaciones actuales:

La microbióloga advirtió de varios retos:

Se necesita personal “cualificado en el uso y manejo de este tipo de terapia”.

La EMA ha publicado guías que consideran los fagos “como medicamento”, con exigencias de “calidad GMP” difíciles de cumplir salvo en centros de terapias avanzadas.

Falta información farmacocinética sobre “dosis, número de veces que hay que administrar según el tipo de infección”.

“Falta de regulación especialmente a nivel nacional”, aunque la guía europea ya existe. Aun así, en los últimos tres años ha habido “un incremento exponencial” de publicaciones, reflejo del impulso científico.

La revolución del diagnóstico en Microbiología Clínica

La doctora Patricia Ruiz, vicepresidenta de SEIMC, señaló que la medicina de precisión también ha transformado el diagnóstico microbiológico. Aunque los cultivos tradicionales siguen siendo fundamentales, la tecnología ha llegado “al diagnóstico y en concreto al diagnóstico microbiológico”.

Hoy se dispone de técnicas moleculares capaces de detectar material genético de bacterias, virus u hongos, lo que ofrece “una mayor sensibilidad… y por tanto una mayor precisión”. También destacó la espectrometría de masas, “algo que contamos en muchísimos hospitales de España… en cinco minutos podemos saber qué bacteria tenemos entre manos”.

Esto permite agilizar los tiempos de respuesta, crucial en infecciones graves. Ruiz recordó que en sepsis identificar al patógeno cuanto antes es esencial, y que en la meningitis, gracias a los paneles sindrómicos, “en un corto espacio de tiempo podemos saber si un niño tiene un meningococo, un neumococo o un cuadro vírico”.

La microbióloga subrayó que durante la pandemia de COVID, los laboratorios demostraron su capacidad para trabajar 24/7, aunque muchos centros han dejado de mantener esa disponibilidad pese a su impacto directo en la supervivencia de los pacientes.

El debate sobre la formación: MIR o ACE

El doctorJavier Membrillo, presidente de SEIMC, explicó la situación de la creación de la especialidad MIR en enfermedades infecciosas, registrada en octubre. Según el Real Decreto, el Ministerio debe responder en seis meses.

Membrillo criticó la alternativa planteada por algunos sectores: un Área de Capacitación Específica, que obligaría a los futuros especialistas a hacer “cinco años de Medicina Interna con cero días de formación en enfermedades infecciosas”. Esto dejaría fuera a referentes actuales que no proceden de Medicina Interna y dificultaría convalidaciones internacionales.

Además, la Unión Europea exige entre “3 años y medio y 5 años” de formación específica, algo “imposible” de incluir en un ACE de dos años. El resultado serían “pseudoespecialistas con un título que nadie sabe para lo que sirve”, tras un itinerario de nueve años y con un sobrecoste elevado.