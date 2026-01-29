¿Existe riesgo de que el virus Nipah llegue a España? ¿Estaríamos preparados sabiendo que no hay tratamientos?

Aunque el virus de Nipah se detectó por primera vez en Malasia en 1999, ha vuelto a ser noticia por un brote en Bengala Occidental (India). En casi 30 años, se han contabilizado 750 casos en humanos, especialmente en Bangladesh y el este de la India.

La mayoría de las infecciones se produjeron por contacto directo con cerdos enfermos o sus secreciones. La transmisión se produce a través de gotas respiratorias o del contacto con secreciones nasofaríngeas o tejidos con estos animales infectados.

¿Qué se sabe del brote del virus de Nipah en la India?

Son los primeros casos detectados en Bengala Occidental desde 2007. Se trata de dos enfermeras que trabajan en una clínica privada de Kolkata, en Barasat, a 24 kilómetros al norte de Calcuta. Según explicó el ministro de Sanidad indio, Subrahmanyam Jaishankar, ambos casos presentaron cuadros clínicos graves.

Una de las pacientes ha evolucionado favorablemente y se le ha retirado la intubación. La otra enfermera permanece en coma, sin mejoría en su estado clínico. Los sanitarios que las atendieron -un médico y otra enfermera- se encuentran en observación tras desarrollar síntomas como fiebre y tos, aunque dieron un resultado negativo.

¿Por qué es tan peligroso?

La doctora María Velasco, microbióloga del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), explica a este periódico que el virus Nipah es especialmente peligroso porque tiene una alta tasa de letalidad y porque "desconocemos algunos de los aspectos del virus, aunque sabemos que produce una encefalitis, que es una infección grave".

La OMS considera "bajo" el riesgo de expansión del letal virus Nipah tras la alerta en la India / EFE

¿Hay vacuna para esta enfermedad?

Actualmente, no hay disponible un tratamiento eficaz ni una vacuna para el virus Nipah. "Sí se están realizando ensayos clínicos fase I y estudios muy preliminares de algunas inmunoterapias", señala la experta. También se han aprobado fármacos ya utilizados, aunque su eficacia frente al virus Nipah "no está demostrada". En cuanto a vacunas, no existe ninguna disponible, aunque hay desarrollos muy preliminares en curso.

¿Cómo sospechar de infección?

Sobre la capacidad de detección del virus Nipah, primero pasa por sospechar que una persona pueda estar infectada y para eso "tenemos que tener profesionales formados tanto en la sospecha clínica como en el diagnóstico. Tendría que venir acompañada de un contacto previo o de un viaje desde país endémico".

"Si tenemos en el caso de sospecha tenemos capacidad de manejar el paciente en aislamiento tenemos una muy buena red de unidades de alto aislamiento en España", subraya la microbióloga.

Los protocolos que se activan ante un caso de infección por un microorganismo de alta letalidad incluyen:

Búsqueda de contactos: identificando a todas las personas que hayan estado expuestas, considerando las actividades realizadas por el paciente y los posibles medios de transmisión.

identificando a todas las personas que hayan estado expuestas, considerando las actividades realizadas por el paciente y los posibles medios de transmisión. Aislamiento del paciente: trasladándolo a unidades de alto aislamiento para su manejo seguro.

trasladándolo a unidades de para su manejo seguro. Protección del personal sanitario: garantizando que los profesionales que atienden al paciente cuenten con todas las medidas de seguridad necesarias.

Actualmente, en el brote de India, una parte significativa de los afectados son profesionales sanitarios.

¿Hay riesgo de que lleguen casos a España?

"Sí, existe la posibilidad. Vivimos en un mundo globalizado, y las infecciones pueden trasladarse de un lugar a otro", matiza la doctora Velasco.

No obstante, "el riesgo de que esto ocurra es bajo, no estamos ante una situación en la que sea muy probable que el virus Nipah circule de manera local". Sin embargo, la llegada de viajeros infectados y los movimientos poblacionales hacen que no pueda descartarse por completo.