DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
El tumor silencioso que seguirá siendo el más frecuente: cómo detectarlo antes de que sea tarde
El cáncer colorrectal, el de mama, el de pulmón y el de próstata siguen siendo los más frecuentes en España, aunque la supervivencia global se ha duplicado en los últimos 40 años gracias a la investigación
Este año se diagnosticarán más de 300.000 nuevos casos de cáncer, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). Casi una cuarta parte de los tumores tendrán su origen en el aparato digestivo.
El cáncer más diagnosticado en nuestro país seguirá siendo el colorrectal con 44.132 nuevos casos, seguido del cáncer de mama, de pulmón y de próstata. En cuanto a otros tumores digestivos, se encuentran por orden de incidencia el cáncer de páncreas (10.405 nuevos casos), estómago (7.595), hígado (6.852), vesícula biliar (2.556) y esófago (2.363).
La incidencia del cáncer en general sigue aumentando en España, debido principalmente a factores como el envejecimiento de la población y la exposición a factores de riesgo evitables, como el consumo de alcohol y tabaco, la obesidad y el sedentarismo, entre otros. Eso sí, gracias a los esfuerzos en investigación, la supervivencia en términos globales se ha duplicado en los últimos 40 años, y los pacientes viven más con una mejor calidad de vida.
El diagnóstico suele ser tardío
Sin embargo, algunos tumores del aparato digestivo, como el cáncer de páncreas, de hígado o de esófago, han experimentado un aumento mucho más discreto de la supervivencia, fundamentalmente “porque el diagnóstico suele producirse en fases avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son más limitadas”, explica el doctor Federico Argüelles, presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y jefe de sección de digestivo del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.
Otros, como el cáncer de colon, aunque tiene mejores tasas de supervivencia, causa un número elevado de fallecimientos debido en gran medida al número de casos diagnosticados cada año. Estos hechos se reflejan en los datos de mortalidad: tras el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (23.297 fallecimientos), los tumores que ocasionaron más muertes en 2024 en España fueron el colorrectal (10.451) y el de páncreas (8.392).
Además de la investigación y la mejora de los tratamientos, el diagnóstico precoz es clave en el abordaje de del cáncer, ya que permite detectar la enfermedad en etapas tempranas, en las que la probabilidad de curación y supervivencia es mucho mayor. Su relevancia es palpable en los cánceres digestivos, que con frecuencia no presentan una sintomatología específica en fases iniciales.
Específicamente en cáncer de colon, la SEPD enfatiza la importancia de concienciar a la población sobre la participación en los programas de cribado. Estos programas tienen una especial relevancia en un tumor que “si se detecta a tiempo, puede alcanzar una supervivencia del 90%”, señala el doctor Argüelles.
Síntomas del cáncer de colon y cómo prevenirlo
La prevención primaria del cáncer colorrectal se realiza incidiendo en los factores de riesgo modificables adoptando hábitos saludables como los dietéticos (dieta baja en grasa, aumentar el consumo de fibra con una dieta rica en verduras, frutas y adecuado aporte de micronutrientes como el calcio y vitamina D) y el estilo de vida (no fumar, hacer ejercicio, moderar el consumo de alcohol y las carnes rojas).
