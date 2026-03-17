¿Existen los falsos positivos en un test de embarazo? Los expertos en ginecología explican a qué se deben

En los últimos días, se ha abierto un debate en redes sociales sobre si existen o no los falsos positivos en los tests de embarazo. Todo se debe a que una influencer compartió en su perfil de TikTok que le había salido en una de esas pruebas que estaba embarazada, para minutos después que le bajara el periodo. Para explicar si es posible ese resultado o a qué se deben, hemos contactado con expertos en ginecología, que responden a la gran pregunta y cuentan las consecuencias de esta situación.

Un aborto químico: el motivo más frecuente con un falso positivo en un test de embarazo

Hay que empezar aclarando que para que un test de embarazo dé positivo tiene que detectar en la orina la hormona hCG. Como recuerda Carlos Millán Sanz-Lomana, especialista en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria y en el Hospital Quirónsalud Murcia, si sale que estás embarazada y no es así, puede que la prueba esté defectuosa o caducada. Otro motivo en el que piensa el doctor es algún medicamento que haga reaccionar a la prueba: "Existen algunos medicamentos para estimular la fertilidad, que son parecidos a la hormona del embarazo, pueden dar un falso positivo".

Carlos Millán Sanz-Lomana, especialista en Ginecología y Obstetricia, explica a qué se deben "los falsos positivos" / Hospital Vithas

Una razón que comparte la doctora Elisa Gil Arribas, quien nos afirma que sí son posibles los falsos positivos, al margen de la creencia popular de que solo existen los negativos. La experta en Ginecología explica que, aunque este tipo de pruebas de diagnóstico son cada vez más fiables, puede haber errores: "Esto puede ocurrir después de un tratamiento de reproducción asistida, si hemos puesto un fármaco, que es muy similar a la hCG, para desencadenar la ovulación, es el propio fármaco el que podría dar positivo en un test de orina o de sangre". Además, añade que existen tumores productores de hCG, pero es un suceso anecdótico y "extremadamente infrecuente".

Tanto Carlos Millán Sanz-Lomana como Elisa Gil Arribas coinciden en que lo más habitual en este suceso es que sea por un aborto o embarazo químico. El doctor argumenta que: "Se trata de un aborto muy temprano, ha habido fecundación del óvulo, pero se ha parado por cualquier motivo, nunca ha llegado a haber saco, incluso es tan pronto que la paciente puede tener la regla pronto".

Para la experta: "Siempre decimos que es la típica prueba de embarazo que sale positiva y después, a los días, se negativiza, la paciente se piensa que ha sido un error del test, pero en realidad se trata de un positivo muy débil que en seguida se malogra al disminuir la beta-hCG". Los principales síntomas de que has sufrido este tipo de abortos es un retraso notable en tu periodo menstrual, lo que lleva a hacerse la prueba de diagnóstico.

El doctor Millán Sanz-Lomana manda un mensaje de calma y nos confirma que no se trata de "ninguna señal de alarma, ni nada grave". El experto en ginecología cuenta que es un suceso puntual y que no significa que vaya a ser frecuente, simplemente altera el resultado de este tipo de diagnósticos.

Los test de embarazo de orina siguen siendo muy fiables

A pesar de que los tests de embarazo puedan sufrir estos falsos positivos, siguen siendo una prueba muy fiable de diagnóstico: "Cada día son más precisos y tienen una mayor sensibilidad diagnóstica, siendo positivos aunque la hormona sea muy baja, son test de alta sensibilidad, pueden tener errores pero son poco frecuentes y suelen deberse a una técnica incorrecta (mal uso del test) o por un error puntual en el lote de fabricación". En caso de que quieras asegurarte del todo de si estás embarazada o no, la doctora recomienda: "Si queremos cuantificar la hormona de embarazo para hacer un correcto seguimiento, siempre podemos confirmar con una prueba llamada determinación de beta- hCG en sangre".

La doctora Elisa Gil Arribas comparte que un "falso positivo" suele darse por un aborto químico / cedida

Es una recomendación que también comparte Carlos Millán Sanz-Lomana, quien nos recuerda que un test de embarazo con la orina se detecta a partir de que empiece a faltar el periodo. Un test de embarazo de sangre lo nota antes, ya que con el de orina, hasta que se ve algo en la ecografía, hay cinco semanas de por medio.

Ambos doctores recomiendan en cuanto un test da positivo, pedir cita en el médico y que los profesionales te confirmen ese resultado. Además, te darán las mejores recomendaciones para seguir en este proceso tan importante.