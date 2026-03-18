RECONOCIMIENTO
Rafa Sardiña, periodista de Prensa Ibérica, premiado por la Fundación Grünenthal por un reportaje sobre el dolor
La Fundación Grünenthal premia la labor de Rafa Sardiña por su reportaje El dolor de Elena, con migrañas desde los 10 años: "No puedo ni escuchar una voz porque me perfora la cabeza
RC
El periodista de Prensa Ibérica, Rafa Sardiña, ha sido reconocido en la XVI edición de sus Premios de Periodismo de la Fundación Grünenthal, obteniendo el segundo premio en la categoría de Dolor en prensa escrita. El reportaje galardonado, El dolor de Elena, con migrañas desde los 10 años: "No puedo ni escuchar una voz porque me perfora la cabeza", fue publicado en las 25 cabeceras del grupo editorial.
La Fundación Grünenthal ha puesto en valor la labor que periodistas y medios de comunicación ejercen en la concienciación sobre el impacto del dolor crónico y el dolor infantil en España. Esta iniciativa cuenta con el aval de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), que aglutina a los comunicadores especializados en el ámbito sanitario.
En esta edición, en la categoría de Dolor en medios de comunicación escritos, el jurado ha concedido el primer premio al reportaje Discapacidades invisibles publicado por Laura G. De Rivera, de la revista Muy Interesante. Asimismo, la Mención Especial, que se ha concedido en esta edición, ha recaído en Candela Hornero, periodista de Telecinco.es, por su compromiso con visibilizar el impacto del dolor en las diversas publicaciones presentadas a concurso y que el jurado ha valorado por tener todas ellas una alta “calidad, enfoque y sensibilidad”.
En la categoría de dolor infantil en medios de comunicación escritos, el primer premio ha sido para El dolor inagotable de Eloi, con migrañas desde los cinco años, publicado por Pedro Simón en El Mundo. El segundo galardón se ha entregado a Isabel Manzano por el artículo La esperanza de abrazar sin miedo, difundido en La Verdad.
En la categoría de medios audiovisuales, el primer premio ha sido para Gabriel Cruz, por el reportaje emitido en Cuatro: ¿Se puede medir el dolor? Cerca de 9 millones de personas en España sufren dolor crónico; y el segundo se ha concedido a Belén Gómez del Pino, por el reportaje Unidades del dolor, la medicina que devuelve esperanza a miles de pacientes, emitido en Onda Cero.
Ana Martins, presidenta de la Fundación Grünenthal, ha destacado el papel de los periodistas a la hora de visibilizar el impacto del dolor crónico, señalando que “esta enfermedad sigue siendo, todavía en demasiados casos, una realidad invisible. Y cuando algo es invisible, es más difícil comprenderlo y también atenderlo. Por eso vosotros sois tan importantes. Porque tenéis la capacidad de poner luz donde muchas veces no la hay, de contar historias reales, de dar voz a quienes conviven con el dolor cada día".
Rafa Sardiña pertenece a la redacción de Prensa Ibérica en Madrid, y en 2025 recibió el tercer premio que concede la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) por el artículo No hay pulmones que no se beneficien: así es la subespecialidad desconocida que trata cualquier enfermedad respiratoria. El galardón fue entregado en el 58º Congreso Nacional que se celebró en Bilbao.
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